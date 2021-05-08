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SON DAKİKA8836  test yapıldı, 23' ü yerel 27 pozitif vaka

"Toplam 8276 test yapıldı, 28'i yerel 41 pozitif vakaya rastlandı, 39 kişi taburcu edildi" 

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"Toplam 8276 test yapıldı, 28'i yerel 41 pozitif vakaya rastlandı, 39 kişi taburcu edildi" 
"Toplam 8276 test yapıldı, 28'i yerel 41 pozitif vakaya rastlandı, 39 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8276 olup, 28'i yerel 41 pozitif vakaya rastlanmış 39 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 28 kişi ise yerel vakadır. 

10 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 11 kişi Girne, 1 kişi İskele, 2  kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Ortaköy-1/ Gönyeli-3 / Göçmenköy-1/Haspolat-1 / K.Kaymaklı-3 / Alayköy-1 

Girne 

Girne Merkez- 4/ Zeytinlik-2/ Karaoğlanoğlu-5 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-1 / Gülseren-2/ Karakol-1 

İskele 

Ağıllar Köyü-1 

Güzelyurt 
Güzelyurt Merkez- 2 


8  Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8276 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 41  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12 

Yerel Vaka Sayısı: 28 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 39  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.050.981 

Toplam Vaka Sayısı: 6649 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6074  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 542  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 52  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 460  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 28 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 


Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 253  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 51 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1367 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 2127

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