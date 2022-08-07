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Töre: Hürriyete göz dikenlere Erenköy’ü anlatın

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Meclis Başkanı Töre, 8 Ağustos Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı
Töre: Hürriyete göz dikenlere Erenköy’ü anlatın

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, 8 Ağustos Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Kıbrıs Türk halkının hürriyetine göz dikenlere Erenköy’ü anlatın" dedi.

Töre, mesajında, Kıbrıs Türk halkının uzun ve nice badirelerle dolu tarihinde 8 Ağustos’un çok müstesna bir yeri olduğunu kaydederek, mücahidin, hürriyet uğruna neleri göze alabileceğinin, canları pahasına bayrağın gönderden inmesine razı gelmeyeceklerinin simgesi olduğunu vurguladı.

 

Erenköy’ün herhangi bir toprak parçası olmadığını, orada cereyan edenlerin, ulusal hafızada nakşedildiğini ve nesiller boyunca hatırlanacağını, gurur duyulacağını ve ilelebet saygıyla anılacağını belirten Töre, “Kıbrıs Türk halkının hürriyetine göz dikenlere Erenköy’ü anlatın… Ateşle sınanan Kıbrıs Türkü’nün nelere kadir olduğunu görsünler. Bugün bağımsız bir devletin, hür ve onurlu vatandaşları olarak yaşıyorsak, Erenköy’de şahadet şerbetini içenler ve gazilerimiz sayesindedir” dedi.

Başta şehitler ve gazileri, Erenköy direnişine silah, cephane ve teçhizat yardımı yapan Anavatan’ı saygı ve minnetle selamladığını ifade eden Töre, canını hiçe sayarak soydaşlarını kurtarmak için uçağı ile Kıbrıs semalarına gelen ve büyük bir zulüm ile katledilen Cengiz Topel’in asla unutulmayacağını söyledi.

Töre, “Hâlâ aramızda olan gazilerimize sağlık ve uzun ömür dilerken, özellikle de gönüllerimizi devletimiz etrafında kenetlenmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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