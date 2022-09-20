  • BIST 3.157,33
  • Altın 981.795
  • Dolar 18.2995
  • Euro 18.3256
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Töre, Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı İbrahim’i kabul etti

» »
Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı Enes İbrahim ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Töre, Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı İbrahim’i kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan Enes İbrahim, yıllardan beridir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelmekte olduğunu belirterek “Balkanlardaki Türk azınlığı olarak ’nin sesi olmak için çaba sarf ediyoruz. Mevcut ambargoları, siyasi konjonktürü de yakından takip etmekteyiz” dedi.

İbrahim, Balkanlar’da kendilerinin de var olma mücadelesi içerisinde olduğunu vurgulayarak “Sıkıntılarımız benzer, ortak noktalarımız çok fazla; fakat önümüzdeki süreçlerde daha fazla istişare içerisinde olacağız. bizim her zaman kalbimizde, iyi günde kötü günde her zaman birlikteydik, bundan sonra da her zaman birlikte olacağız” diyerek birlik, beraberlik ve dayanışma belirtti.

Enes İbrahim’in ardından konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise Enes İbrahim ve beraberindeki heyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görmekten duyduğu memnuniyeti belirterek sözlerine başladı. Töre, “Türk devlet ve toplulukları bizim öz be öz kardeşimizdir. Bizler ayni milletin insanlarıyız.

Sizler oralarda belki azınlık olarak kaldınız ama netice itibariyle Türk milletinin bir mensubusunuz. Atatürk’ün ifade ettiği gibi ‘Ne mutlu Türküm diyene’ ifadesi içerisinde kendinizi tanımlıyorsanız, bu da Türk milletinin mensubu olma şuurunuzdandır” diye konuştu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre sözlerini şöyle tamamladı: “inşallah Türk devlet ve toplulukları daha büyük bir dayanışma içerisinde olur. Dilde birlik, fikirde birlik, işte birlik anlayışının gelişmesi halinde Türk milleti büyük bir millettir. Bu birlik ve beraberliğimiz ileriye mutlaka taşınacaktır. Sizler bizim daima kalbimizdesiniz. Dolayısıyla oralara bizden selam sevgi muhabbet ve kardeşlik götürün.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası Başkanı yeniden Buran Atakan20 Eylül 2022 Salı 11:41
  • Töre, Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı İbrahim’i kabul etti20 Eylül 2022 Salı 11:39
  • Ahmet Serdaroğlu: Hademelerin sendikal hakları ellerinden alınmaya çalışılıyor20 Eylül 2022 Salı 11:35
  • Şehir Plancıları Odası, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin kaldırılması kararını eleştird20 Eylül 2022 Salı 11:34
  • Cafer Gürcafer: Ara emri alınabileceği şehir plancı arkadaşlar tarafından çok iyi biliniyordu20 Eylül 2022 Salı 11:32
  • Bakan Öztürkler : '' E-vize ülkeye girişlerde sıkı denetim getirecek ''20 Eylül 2022 Salı 11:24
  • CTP MYK görev dağılımını yaptı20 Eylül 2022 Salı 11:20
  • Rusya, KKTC’ye direkt uçacak!20 Eylül 2022 Salı 10:16
  • Bakan Oğuz, KTSO Yetkililerini kabul etti20 Eylül 2022 Salı 10:09
  • HRC Devlet Daireleri Arası Futbol Turnuvasında 2. hafta programı20 Eylül 2022 Salı 10:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti