UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre de, “Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cenevre” konulu konuşmasında, Cenevre’de gayriresmi bir toplantı yapıldığını, yeni fikirler ve görüşler arandığını ifade ederek, görüşmeye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre de, “Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cenevre” konulu konuşmasında, Cenevre’de gayriresmi bir toplantı yapıldığını, yeni fikirler ve görüşler arandığını ifade ederek, görüşmeye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs Rum tarafının işgal ettiği Kıbrıs Cumhuriyeti ile AB’ye üye olduğunu, dolaylı olarak “Enosis”e ulaştıklarını söylediklerini, Kıbrıs Türk halkını azınlık gördüklerini ve hiçbir şeyi Kıbrıslı Türklerle paylaşmak istemediğini ifade eden Töre, “Uykudan uyanalım artık, Rumlarla anlaşma, ortak birleşik devlet olmaz, onlar Kıbrıs’ı Girit yapmak istiyor, bu hayalleri devam ediyor” dedi.

Töre, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta hiçbir zaman boyunduruk altına girmediğini, hep Türkiye’ye baktığını, beklediğini, direndiğini ve Kıbrıs meselesinin Türkiye tarafından da milli mesele olarak kabul edilmesini sağladığını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının zor, acı dolu, katliamların yaşandığı o günlerden bugünlere geldiğini ve egemenlik, özgürlük, güven içinde yaşadığını kaydetti.

Konuşmaların ardından sözlü ve yazılı sorular kısmına geçildi. Bunun ardından toplantı tamamlandı.