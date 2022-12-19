Törehan: 26 Aralık’ta çağdaş belediyeciliğin ilk adımını atacağız

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan, BRT ekranlarında yayınlanan ve Damla Soyalp’in hazırlayıp sunduğu ‘Seçim Özel’ adlı programa katıldı.

Değirmenlik-Akıncılar bölge halkının hak ettiği değeri görmediğini belirten Törehan, çözülmesi gereken birçok sorun olduğuna dikkat çekti.

Törehan, bölgedeki her evin kapısını çaldığını aktararak, “Bütün evlerde çok güzel karşılandım… İnsanları hiç kimse dinlememiş sadece kapılarına oy toplamaya gidilmiş. Ben ve ekibim önce insanları mutlu etme odaklı çalışacağız. Tek amacımız, bölgeyi insanlarımıza faydalı bir hale getirmek…” ifadelerini kullandı.

“BÖLGE HALKI KENDİ BELEDİYELERİNİ KENDİLERİ YARATACAK”

Manifestosunun ortaya çıkış hikayesini anlatan Törehan, “Siz belediye başkanı olsaydınız ne yapardınız’ diye sordum ve manifestom ortaya bu şekilde çıktı. Bölge halkı kendi belediyelerini kendileri yaratacak” diye konuştu.

“SAYIŞTAY RAPORUNUN ARDINDAN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Göreve geldiği ilk gün belediyeye Sayıştay atanacağını ve denetim yapılacağını söyleyen Törehan, belediyelerin birleştirilmesiyle birlikte ortaya çıkabilecek sorunlara da hazır olduklarını aktardı.

Törehan, belediyenin çok yanlış yönetildiğini, yanlış borçlanıldığını ve hukuk dışı borçlanıldığını söyleyerek, Sayıştay raporunun ardından ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

“26 ARALIK’TA ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİĞİN İLK ADIMINI ATACAĞIZ”

Personel sayısı ve maaş ödemelerine ilişkin bir verinin elinde olmadığını belirten Törehan, “Ben kazanacağıma inanıyorum ve her şeye hazırız. Biz profesyonel olarak hareket edeceğiz. 26 Aralık’ta da çağdaş belediyeciliğin ilk adımını atacağız” dedi.

“İNSAN ODAKLI HİZMETLER ÜRETECEĞİZ”

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Törehan, “Kaynak para değil insandır. İnsan odaklı hizmetler üretip, kaynakları doğru yöneteceğiz” diye konuştu.

Törehan, “4 yıl belediye başkanı olduktan sonra kapı kapı dolaşılıyorsa bir sıkıntı vardır. Ben 4 yıl sonra kapı kapı dolaşmak istemiyorum, kahve içmek istiyorum” açıklamasını yaptı.

“ALTYAPI SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN KENDİME 4 DEĞİL, 2 YIL SÜRE VERİYORUM”

Bölgenin altyapısının yok denecek kadar kötü bir durumda olduğunu dile getiren Ebru Törehan, şöyle devam etti:

“Altyapı sorunlarının çözümlenmesi için gerek olan süre 4 yıl değil, 2 yıldır. Bu problemler, 2 yıl içerisinde zekice çözülebilecektir. Hiçbir şey imkansız değildir. Bu yapının içerisinde her türlü imkan vardır. Bu yüzden ben kendime 4 yıl gibi bir süre vermiyorum, 2 yıl veriyorum. En ağır noktalardan tadilatlara başlayacağız, hizmeti aksatmadan dengeli bir şekilde gerekli çalışmaları yapacağız.”

“KÖY KADIN KURSLARI HAYATA GEÇİRİLECEK”

Törehan, bölgenin ekonomik olarak kalkındırılacağının altını çizerek, öncelikli olarak Köy Kadın Kurslarının hayata geçirileceğini ve ev hanımlarının önünün açılacağını söyledi.

“KÜÇÜK ESNAFA DESTEK OLACAĞIZ”

“Küçük esnafa destek olacağız” diyen Törehan, küçük esnafa yönelik destek paketlerinin hazırlandığını belirtti.

Törehan, iletişimin önemine dikkat çekerek, “İletişim kurabildiğiniz zaman problemin kaynağına inerek, sorunu çözebiliyorsunuz. Biz bunu yapacağız. İnsanlarımızla iletişim kurarak, sorunlarını dinleyerek çözümler üreteceğiz” dedi.

“KÜÇÜK ESNAF SANAYİ BÖLGELERİ PROJESİ HAZIR, BİZ SADECE HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Küçük Esnaf Sanayi Bölgeleri’nin oluşturulması için ilgili bakanlıkların projelendirmeyi yaptığını söyleyen Törehan, “Bu proje hazırdı sadece birilerinin yapması gerekiyordu biz bunu da yapacağız” ifadelerini kullandı.

“HAYVANSAL ATIK SORUNUNU ORTADAN KALDIRACAĞIZ”

Bölgede ciddi bir hayvansal atık sorunu olduğunu ifade eden Törehan, “İnsanlar kendileri bu atık sorununu çözmeye çalışıyor. Bunu yaparken de üzerine ceza yiyorlar. Biz bu sorunu da profesyonel bir şekilde hareket ederek, ortadan kaldıracağız” diye konuştu.

“HER GÜN BİNLERCE TON SUYUMUZ DENİZE DÖKÜLÜYOR”

Törehan, “Tarımda büyük bir su sorunu var, borular döşenmiş, projeler yapılmış ama ilerletilmemiş. Her gün binlerce ton suyumuz denize dökülüyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den gelen suyun değil, doğal rezervlerin kullanılmasına da tepki gösteren Törehan, “Her şeyi hazır olan bu projemizi sadece hayata geçireceğiz” açıklamasını yaptı.

“KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİ KORUYACAĞIZ”

Törehan, Ercan Havalimanı’nın çevresine Kıbrıs’ın tüm kültürel yapısını yansıtacak alanlar ile 24 saat faaliyet gösterebilecek esnafların var olmasını planladıklarını söyledi.

“Kültürel değerlerimizi koruyacağız” diyen Ebru Törehan, her bölgenin kendine özgü şenlikleri olacağını ve şenliği olmayan tek bir bölgenin kalmayacağını aktardı, “Turizme çok fazla önem vereceğiz” dedi.