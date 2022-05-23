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Töre:Meclis’te muhalefetin de yardımı ile istikrarlı çalışmalar yapılmalı

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, BRT’de yayınlanan ‘Burası Önemli 50+’ programına konuk oldu.
Töre:Meclis’te muhalefetin de yardımı ile istikrarlı çalışmalar yapılmalı

Yeni hükümet ve milletvekillerine Meclis’te ciddi görevler düştüğünü belirten Töre, komite çalışmaları, mecliste nisap sağlanması ve mecliste alınacak kararları buna örnek gösterdi.

Meclis Başkanı Töre, istikrarın önemine işaret etti ve Meclis çalışmaların bu doğrultuda yapılması gerektiğini kaydetti.

Töre, bu çalışmalara muhalefetin de yardımcı olması gerektiğini söyledi.

“Kurulan hükümet meşrudur, anayasadan kaynaklanan bir hükümettir” diyen Töre, muhalefete saygı duyduğunu ancak, genel başkanın dışında hükümet kurma görevinin yapılmasının ilk kez yaşanmadığını anımsattı.

Töre, Meclis’i terk etmenin de doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti.

Sine-i millet konusunda henüz istifa almadıklarını kaydeden Töre, Çarşamba gününe kadar sürecin belli olacağını söyledi.

Töre, istifanın gelmesi halinde bunu Başkanlık divanının belirleyeceğini ve ardından Genel Kurul’a havale edileceğini anlattı.

Protokol ile ilgili olarak da Töre, Meclisin yasama ile ilgili bölümü ile ilgilendiğini belirtti.

Töre, “KKTC vardır. Ayaktadır. Bir bütün halinde kurumsal yapıyı güçlendirerek gereği yerine getirilmelidir” dedi.

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