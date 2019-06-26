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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Tozlu hava geliyor!

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Ülkemize yine tozlu hava geliyor…
Tozlu hava geliyor!

Meteoroloji Dairesi, bu geceden itibaren Kuzey Afrika üzerinden taşınacak toz zerreciklerinin hava kirliliği yaratacağı uyarısında bulundu.

Tozun ülkemizde cuma gece yarısına kadar hava kirliliği yaratması bekleniyor.

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