Tozlu hava geliyor!

Meteoroloji Dairesi, bu geceden itibaren Kuzey Afrika üzerinden taşınacak toz zerreciklerinin hava kirliliği yaratacağı uyarısında bulundu.
Tozun ülkemizde cuma gece yarısına kadar hava kirliliği yaratması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi, bu geceden itibaren Kuzey Afrika üzerinden taşınacak toz zerreciklerinin hava kirliliği yaratacağı uyarısında bulundu.
Tozun ülkemizde cuma gece yarısına kadar hava kirliliği yaratması bekleniyor.
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