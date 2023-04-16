Trafik Cezasını Başkasının Adına Yazdırmaya Çalıştı!

15.04.2023 tarihinde, Güzelyurt’ta Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde; yapılan trafik kontrolü esnasında; kullanımındaki araçla tehlikeli sürüş yaparken tespit edilen E.A.(E-21), görevli polise kendisini başka bir şahıs olarak tanıtıp, tasarrufunda bulundurduğu, başkası adına düzenlenmiş sürüş ehliyetini ve kimlik kartını ibraz edip, belgede adı geçenin kimliğine bürünerek trafik suçunun başka şahıs adına yazılmasını sağlayarak sahte davranışla kayıt temin ettirdiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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