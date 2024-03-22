Trafik Kazaları İki Günde İki Farklı Yerde Meydana Geldi: Yaralılar Var

İki Ayrı Trafik Kazası: Yaralılar ve Tutuklamalar

21 Mart 2024'te Boğazköy-Dikmen Anayolu'nun 1-2'inci kilometreleri arasında yaşanan ilk trafik kazasında, saat 21:00 sularında, Tahir Baran DEMİR (E-18) yönetimindeki FB 733 plakalı salon aracı doğu istikametine doğru sürerken, sağa meyilli bir viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı. Aracın, yol kenarında bulunan trafik levhasına, aydınlatma direğine ve tel örgülerin beton direklerine çarpması sonucu Tahir Baran DEMİR ve araçtaki yolcu Rüya NAS (K-18) yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı. Soruşturma halen devam etmektedir.

22 Mart 2024'te ise Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde ikinci bir trafik kazası yaşandı. Saat 02:30 sularında, Derviş KÜSBECİ (E-28) yönetimindeki SF 108 plakalı salon araç, doğu istikametine seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu önünde aynı yöne seyreden Salahattin TURUNÇ (E-50) yönetimindeki KF 550 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Neyse ki bu kaza sonucunda yaralanan olmadı. Ancak, SF 108 plakalı araç sürücüsü Derviş KÜSBECİ, alkol testi için gerekli nefes ve kan örneğini vermeyi reddettiği için tutuklandı. Soruşturma ise hala devam etmektedir.

Bu iki ayrı kaza, trafik güvenliği ve sürücülerin dikkatli olması gerekliliğini bir kez daha ön plana çıkarırken, alınması gereken önlemlerin üzerinde düşünülmesini sağlamaktadır.