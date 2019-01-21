Trafikte ceza yağdı: Sürat yine ilk sırada

Polis Basın Subaylığı'ından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kontrol edilen araç sürücülerinin 558’i ile ilgili ileri işleme gidilmiştir. Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 119’u süratli araç kullanmak, 16’sı dikkatsiz sürüş yapmak, 24’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 10’u alkollü araç kullanmak, 126’sı seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 98’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 8’i muayenesiz araç kullanmak, 13’ü sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 11’i "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 1’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak,1’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 117’si diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir. "