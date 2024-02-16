Trodos’ta kar yağışı yeniden başladı

Trodos’ta yoğun kar ve karla karışık yağışın şu sırlarda etkili olduğu belirtildi.

Trodos’ta yoğun kar ve karla karışık yağışın şu sırlarda etkili olduğu belirtildi.

“Sigmalive” haber sitesine göre karla karışık yağış, ileriki saatlerde de devam edecek.

Rum Meteoroloji Dairesi de şiddetli fırtına nedeniyle bugün saat 11:00 ile yarın 19:00 saatleri arasında geçerli olmak üzere sarı alarm yayımladı.

Açıklamada fırtına sırasında dolu yağışının da beklendiği ifade edilirken yağış yoğunluğu ise 35-55 mm olarak verildi.