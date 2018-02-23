TSK: "Afrin'e ilerleyen 30-40 araçlık konvoy vuruldu"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin'deki Kürt güçlerine mühimmat taşıdığı söylenen bir konvoyun vurulduğunu bildirdi.

Afrin'deki YPG (Halk Savunma Birlikleri) sözcüsü ise Reuters ajansına yaptığı açıklamada, vurulan konvoyda Kürt güçlerinin denetimindeki başka bölgelerden gelen sivillerin bulunduğunu söyledi.

TSK açıklamasında "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoy, Afrin'e 15 kilometre uzaklıktayken vuruldu" denildi.

Konvoyun vurulduğu anın videosunu da paylaşan TSK'dan yapılan açıklama şöyle;

"PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoy, 22 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edilmiş ve şehirden 15 km kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtaları ile vurulmuştur. Harekât esnasında sadece PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir."

TSK Salı günü de, Afrin'e doğru ilerleyen Suriye hükümetini destekleyen milis güçlerini vurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan olayın ardından "Oradaki HTŞ (Heyet Tahrir Şam) bunların bazı pikaplarıyla - bir 10 kadar- Afrin'e doğru bir hareketleri tespit edilmiş" demiş "Fakat daha sonra top atışları filan yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar. O dosya da o şekilde şimdilik kapanmış vaziyette. Dün Sayın Putin ve Sayın Ruhani'yle yaptığımız görüşmelerde de bu konularda zaten mutabakatımız var" diye de eklemişti.

YPG: Sivil konvoy vuruldu

Afrin'deki YPG sözcüleri ise Afrin kent merkezine Perşembe gecesi geç saatlerde ulaşabilen konvoyun, Suriye'nin kuzey doğusunda yine Kürt güçlerin denetimindeki Cizire bölgesinden Afrin'le dayanışmaya gelen siviller ile gıda ve ilaç yardımı taşıdığını söylüyorlar.

Reuters haber ajansına konuşan Afrin'deki YPG sözcüsü Birusk Haseke, konvoyda yüzlerce insan olduğunu, açılan top ateşiyle bazı araçların yandığını, bir kişinin öldüğünü en az 10 yaralı olduğunu söyledi.

İnsan Hakları Gözlemevi HRW'den Türkiye'ye eleştiri

ABD merkezli uluslararası insan hakları gözlem kuruluşu Human Rights Watch bugün bir açıklama yaparak geçen ay Afrin'de 'Türk güçlerinin sivil ölümlerinin önüne geçemediği' iddia edilen üç olay hakkında yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Örgüt, geçen ay içinde bir grup çadıra, bir tavuk çiftliğine ve bir eve isabet eden hava ve topçu bombardımanlarında 17'si çocuk 26 sivilin öldüğünü kaydediyor.

HRW Orta Doğu masası başkanı Lama Fakih "Öyle görünüyor ki Türkiye'nin son saldırısının yürütülüş biçimi nedeniyle, zor durumdaki siviller yerinden yurdundan ve hayatından olabiliyor" diye konuştu.