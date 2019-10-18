T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şti. Ltd: “Devlete borcumuz yok"

T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şti. Ltd., devlete borcu olmadığını ve tüm yükümlülüklerini zamanında yerine getirdiklerini açıkladı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şti. Ltd.’den yapılan yazılı açıklamada, son günlerde medyada şirket aleyhine gerçeği yansıtmayan “maksatlı” haberlere yer verilerek kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği belirtilerek, “Devletle anlaşamadığımız bir konu var. Bu konuyu, maliyeciler ve hukukçular inceliyor. Verilen karar ne ise uyacağız” denildi.



Şirketin 9 Ocak 2013 tarihinden bu yana Ercan Havalimanı’nı, idare ile yapmış olduğu sözleşme hükümleri çerçevesinde işlettiği, bunun karşılığı olarak da Yeni Terminal Binası ve mütemmimlerini inşa ettiği, ayrıca devlete tahakkuk ettiği gelirin yüzde 47,8’sini ciro payı olarak verdiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ayrıca, bir işletme olarak yükümlü olduğumuz vergileri tam ve zamanında ödemekteyiz. Bu kapsamda, 2017 yılından bu yana devletimize 193.970.500 Euro (bugünkü değeri ile 1.264.687.000 Türk Lirası) para ödedik.

Bizim, devletimize borcumuz yok. Tüm yükümlülüklerimizi zamanında yerine getiriyoruz. Anlaşamadığımız bir konu var. Bu konuyu, maliyeciler ve hukukçular inceliyor. Verilen karar ne ise uyacağız.”

“YASAL DÜZENLEMELERİN BİR AN ÖNCE YAPILMASI GEREK”

Yükümlülüklerini zamanında ve yerine getirmek adına havayolları ve işletmecilerden tahsil edilemeyen gelirin ciro payının ve vergisinin de devlete aksatılmadan ödendiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

“Takdir edileceği üzere, şirketimiz bu taahhütlerini yerine getirebilmesi için kendisine sözleşme ile tahsis edilen gelirleri de tahsil edebilmelidir. Maalesef bir kısım hava taşıyıcıları, yasadan kaynaklanan boşluktan faydalanarak ödemelerini zamanında ve düzenli olarak yapmamaktadır. Düzenli ödeme yapmayan hava taşıyıcılarına herhangi bir yaptırım imkânı olmayan şirketimiz, İdareden yasal düzenleme yapılması yönündeki talebinden de bir sonuç alamamıştır. Yasadan kaynaklanan eksiklerden dolayı tahsil edemediğimiz gelirin ciro payını ödüyor olmamızın bir haksızlık olduğu, yasal düzenlemenin bir an önce yapılarak, mağduriyetimizin giderilmesi gerektiği kanaatindeyiz.”

“Bizim teslim aldığımızda zararda olan bir işletmeyi yaptığımız yatırımlarla devlete önemli miktarda para kazandıran bir işletme haline getirip, Kıbrıs Türk halkına layık olduğu hizmeti en güzel şekilde verme gayreti içerisindeyiz” ifadelerine yer verilen açıklamada, T&T Havalimanı İşletmeciliği’nin, yeni havalimanı terminalinin, uçuş güvenliği, altyapı ve teknik özellikleriyle havacılık alanında Kıbrıs’ta örnek alınacak bir proje olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Ercan Havalimanı’nı yeni terminal inşaatı ve mütemmimleri ile bir an evvel Kıbrıs kazandırmak için gece gündüz çalıştıkları belirtilerek, yeni terminal binasının açıldığı zaman adanın çehresini değiştirirken, en son teknoloji ile donatılacak doğa dostu yapısı ve modern mimarisi ile göz dolduracak ve gençlere yeni iş olanağı sağlayacağı” kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Görenlerin gıpta ile bakacağı bir eseri Kıbrıs Türk halkına sunmuş olmanın haklı gururunu hep birlikte yaşayacağız.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Ercan Havalimanı’nın yeni terminal inşaatını bitirmek ve bugün olduğu gibi yarın da halkımıza vermiş olduğumuz hizmeti en iyi şekilde devam etme gayreti içerisinde olduğumuzu bu vesile ile siz değerli kamuoyu ile paylaşmak isteriz.”