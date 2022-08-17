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TÜBİTAK gemisindeki 9 biliminsanı uyardı... Marmara alarmı

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Denizin alt tabakasında oksijen tükenme seviyesine geldi. Şu an sıfır seviyesinde. Eğer daha da altına inerse oksijensiz solunum gerçekleştirilmeye başlanacak.
TÜBİTAK gemisindeki 9 biliminsanı uyardı... Marmara alarmı

TÜBİTAK Deniz ve Denizcilik Konusunda Ulusal Uygulamalı Deniz Araştırmaları Merkezi’nin 41 metrelik Marmara Araştırma Gemisi, 11 denizci ve 9 biliminsanından oluşan ekiple, kirleticilerin deniz ortamında etkilerinin saptanması konusunda sefere çıktı. Islak laboratuvar, kuru laboratuvar, biyoloji laboratuvarı, ısı kontrollü laboratuvar ve bilgisayar laboratuvarının bulunduğu gemi ile sefere çıkan ekip, 14 gün boyunca denizin 150 noktasından numuneler alarak laboratuvarlarda inceleme yapacak.

CANLI YAŞAMI TEHLİKEDE

Seferin ilk gününde ‘Rozet Örnekleme’ cihazı, ekip tarafından denize indirildi ve belirli metrelerde sudan örnekler alındı. Cihaz gemiye çıkarıldıktan sonra örnekler, alındıkları metrelere göre şişelendi ve laboratuvarlarda incelendi. Sudan alınan numunelerin ardından denize bırakılan bir ağ ve kepçe yardımıyla dip çamurundan da örnekler alındı. Dip suyunda bulunan Oksijen düzenli olarak izlendi. Denizin üst tabakasında oksijen normalken alt tabakasında ise canlı yaşamı için 2 miligram olması gereken oksijen miktarı sıfır miligram olarak görüldü. Uzmanlar, oksijenin sıfır seviyesinin de altına düşerse oksijensiz solunumun gerçekleştirilmeye başlanacağını duyurdu. Hidrojen sülfür tabakanın oluşma ihtimaline karşı da uyarı yapıldı. Araştırma grubundaki başuzman Sabri Mutlu, denizin alt tabakasında oksijenin tükenme seviyesine geldiğini belirterek, şunları söyledi:

ÜST TABAKA ŞİMDİLİK İYİ

“Deniz yüzeyinden deniz tabanına kadar cihazı indiriyoruz, daha sonrasında üzerindeki algılayıcılar sayesinde su kütleleri tayin ediyoruz. Cihazımız deniz tabanından yüzeye doğru gelirken üzerindeki şişelerden su örnekleri alıyoruz. Aldığımız su örneklerini hem güvertedeki laboratuvarda hem de ofisteki laboratuvarda devam ettiriyoruz. Marmara Denizi tabakalı bir yapıya sahip. Üst tabaka kütlesinde oksijenimiz gayet zengin ve doygunken alt tabakada ise oksijenimiz tükenme seviyesine gelmiş durumda. Bunun değişimi çok önemli. Yine geçmiş yıllarda kritik seviyenin üzerindeydi, şimdi daha da altında. Şu an sıfır seviyesinde, eğer daha da altına inerse oksijensiz solunum gerçekleştirilmeye başlanacak. O zaman da Karadeniz’in dibi gibi hidrojen sülfür tabaka oluşmaya başlayabilir.

MAALESEF GİTTİKÇE KÖTÜLEŞİYOR

Normalde maalesef Marmara Denizi’nin doğal yapısından dolayı alt tabaka dediğimiz kütlenin oksijeni üst tabaka kadar zengin olamıyor. Bu eskiden 2 miligram kadardı, şu an bulunduğunun iki katı kadardı. Dipteki atmosfer etkisinden uzak olan su, gittikçe kötüleşiyor. Bu demek oluyor ki bizim Marmara Denizi'ni korumamız gerek. Marmara Denizi’nde çalışmalarımızı 150 noktada gerçekleştiriyoruz.”

 

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