Tufan Erhürman: Azınlık hükümetiyle diktatörlüğe heves mi ?
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Başbakan Ersan Saner'in açıklamalarını eleştirdi.
İşte açıklama;
Sn. Saner "komitelerde eşitlik kimi durumlarda hükumetin aleyhine kullanılıyor" demiş. Muhalefet, komitelerde hükumetin değil halkın lehine görev yapmakla yükümlü. Parlamenter demokrasiyi içinize sindirecek misiniz, yoksa azınlık hükumetiyle diktatörlüğe mi hevesleneceksiniz?!!
Sn. Saner "komitelerde eşitlik kimi durumlarda hükumetin aleyhine kullanılıyor" demiş. Muhalefet, komitelerde hükumetin değil halkın lehine görev yapmakla yükümlü.— Tufan Erhürman (@tufanerhurman) May 16, 2021
Parlamenter demokrasiyi içinize sindirecek misiniz, yoksa azınlık hükumetiyle diktatörlüğe mi hevesleneceksiniz?!!
NE OLMUŞTU?
Saner: Komitelerdeki eşitlik, kimi durumlarda hükümetin aleyhine kullanılıyor https://t.co/fK8HrOSMWG #SonDakika #Kıbrıs #KKTC pic.twitter.com/wT2IP3LAja— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) May 16, 2021
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