Tufan Erhürman, Erhan Arıklı’nın açıklamalarına işaret etti

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın açıklamalarına dikkat çekerek, "Büyük ortak UBP'den, bu ‘büyük proje ve iddialarla ilgili tık yok!” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın açıklamalarına işaret etti.

Erhürman, “Sn. Arıklı, "yeni hava yolu ile ilgili çalışmalar sona geldi" diyor. Limanların acil olarak özelleştirilmesi gerektiğini söylüyor. Ne öngörülüyor, ayrıntı nedir bilen yok! Yetmiyor, ortaklarından şikayet edip "koalisyonun durumunu" yıl sonunda değerlendireceklerini de açıklıyor” dedi.

“Büyük ortak UBP'den, bu ‘büyük proje ve iddialar’la ilgili tık yok!” diyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Bir yandan insanlar yüzde 116.56'lık enflasyonun altında ezilirken, diğer yandan, adına "hükümet" denen ama her kafadan bir sesin çıktığı, kimin ne yaptığını, ne dediğini kimsenin anlamadığı bir tuhaf mekanizma ile karşı karşıyayız!”