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Tüp bebek tedavisi için en doğru zaman

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Tüp bebek tedavisine başlayacakların belki de en çok sordukları, araştırdıkları sorulardan bir tanesi de ‘Yazın mı, yoksa kışın mı tüp bebek tedavisine başlanması’…
Tüp bebek tedavisi için en doğru zaman

Tüp bebek tedavisine başlayacakların belki de en çok sordukları, araştırdıkları sorulardan bir tanesi de ‘Yazın mı, yoksa kışın mı tüp bebek tedavisine başlanması’… Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, tüp bebek tedavisi hakkında soruları yanıtladı… 

Tüp bebek tedavisi nedir?

Öncelikle tüp bebek tedavisinin ne olduğu ile ilgili sizlere kısaca bilgi vermek isterim. Çocuk tedavisi için bize başvuran çiftlerde en yüksek gebelik elde ettiğimiz en teknolojik yöntemdir. Çiftler bizlere belli bir süre kendiliğinden gebelik denemesi yaptıktan sonra gebelik oluşmadığı durumlarda bizlere başvururlar. Bizler çiftlerimize bu süreçte muayenemize uygun kişisel tedavi planımızı oluştururuz. Buna uygun olarak da kadından yumurta toplama gerçekleştirir, erkekten de sperm isteriz. Bu yumurta ve spermleri laboratuvar ortamında dölleyerek embriyo elde ederiz. Bizler için 5. gün en iyi kalite embriyo oluşumu önemlidir. Bu embriyoyu bizler sağladıktan sonra embriyo transferi gerçekleştirir ve 10 gün sonra Allah’ın izniyle güzel gebelik haberlerini çiftlerimize veririz.

Yazın mı tüp bebek yapmalıyız, yoksa kışın mı?

Bizler için en önemli nokta mevsimlerden ziyade çiftlerin doğru değerlendirmesini yapmak, onlara en uygun tedavi protokollerini hazırlamak, bu protokoller doğrultusunda ön tedavilerini planlamak ve rahmi en doğru şekilde hazırlayarak en iyi kalitede 5. gün embriyosunu transfer etmek. Bu noktada bizler için mevsimlerin anlamlı bir önemi yoktur. Bizlere dört mevsim çiftlerimiz başvurabilirler. Önemli olan geç kalmamak. Önemli olan başarıyı artıran tedavi protokolleri hazırlayarak çiftler tarafından ilaçların doğru ve düzenli kullanımını sağlamak. Bizlere kaygı dolu bakışlarla başvuran birçok çiftimiz mevcut. Öncelikle bu kaygıyı ortadan kaldırmak lazım. Bu süreçte mevsim seçimi değil, sonsuz güveneceğiniz doktor seçimi çok büyük önem arz ediyor. Ne kadar tedavi şeklinize uyar, doktorunuza sonsuz güvenirseniz, o kadar tedavinizde başarıyı yakalarsınız. Bu süreçte tabii ki doktorunuzun tutumu da oldukça mühimdir. Sizlerin onlara ihtiyacınız olduğu her anda ulaşabilmeniz gerekir. Bu süreç önemli ve hassas bir süreçtir. Doktor ve çiftlerin ilişkisi çok büyük önem taşır. 

DÖRT MEVSİM YAPILABİLİR

Embriyonun tutunma durumunun mevsimlerle bir ilişkisi var mı?

Tüp bebek tedavi zamanının mevsimlerle bir ilişkisi olmadığı gibi embriyo tutumunun da mevsimlerle bir bağlantısı yoktur. Bizler 4 mevsim tüp bebek tedavisi çiftlerimize uyguladığımız gibi, 4 mevsim de transferlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Her ay da çiftlerimizden çok güzel gebelik haberleri almaktayız. Burada en önemli nokta, çifte özel tedavi planı, rahmin transfere uygun şekilde hazırlanmasıdır. 

AKDENİZ USULÜ BESLENME

Tüp bebek tedavi sürecinde mevsimsel beslenmenin tedaviye etkisi nedir?

“Çocuk istemi sürecinde beslenmenin çok büyük yeri olduğuna inanan hekimlerden biriyim” diyen Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, “Kesinlikle sağlıklı beslenmenin yumurta ve sperm kalitesine etkisi yadsınamaz bir gerçek. Hangi zaman diliminde olunursa olsun kadın da erkek de vitamin ve mineral yönünden zengin içerikli besinler tüketmeli. Kesinlikle alkol ve sigara tüketmemeli, trans yağlar içeren besinleri hayatından çıkarmalı. Bol bol yeşillik ve sebze tüketmeli, günde 2-2.5 litre su içmeli ve en az yarım saat düzenli yürüyüşler yapmalı. Akdeniz usulü beslenme bu noktada bizlerin en istediği beslenme usulüdür. Zeytinyağı ve sağlıklı yağların tüketimi bu noktada oldukça önemlidir” diyor. 

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