Tüp Gaza zam oranında belirsizlik!

60 TL'den satılan ve fiyatının 68 TL olması beklenen ev tip tüp gazın fiyatı konusunda tartışmalar yaşanıyor.

Dün gece gaz şirketleriyle hükümet arasında süren görüşmeler sonucunda farklı fiyatlar ortaya çıktı.

Hükümet kanadı zammın düşük yansıtılması için girişim yaparken, 4 TL’lik bir artış önerdi. Bu öneriye karşın Jet Gaz ve Inter Gaz 66- 67 TL’de ısrarcı oldu.

Koop Gaz ise 5 TL’lik zamma onay vererek gazı 65 TL’ye satacaklarını bildirdi.

Jet Gaz ve Inter Gaz ise 66- 67 TL civarında direttiği öğrenildi.

Konuyla ilgili daha net bilginin bugün açıklanması bekleniyor.

Tüp Gaz fiyatının bugün itibarı ile en az 65 TL olması bekleniyor.