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Turgay Deniz: Yılbaşından sonra daha ciddi bir kriz yaşanacak

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"Dövizin yükselişinde kar elde eden sadece kamu maliyesidir"
Turgay Deniz: Yılbaşından sonra daha ciddi bir kriz yaşanacak

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 60. Yılını kutluyor. 

Oda Başkanı Turgay Deniz ve yönetim kurulu üyeleri, basın mensupları ile bir araya geldi. 

KTTO Başkanı Turgay Deniz 'Kıbrıs Türk Ticaret Odası, tam 60 yıl önce kuruldu. O yıllar Kıbrıs'ta bir varoluş mücadelesi veriliyordu. Bu gün de ekonomik varoluş mücadelesi veriliyor." ifadelerini kullandı 

Turgay Deniz "Ticaret Odası, halk nezdinde 'Patronlar kulübü veya zenginler odası' olarak tanımlanmaktadır. Fakat gerçekte bizler, KKTC'de ekonomik kalkınmayı nasıl gerçekleştiririz, piyasayı nasıl ucuzlatırız, bunların derdindeyiz." dedi.

"Dövizin yükselişinde kar elde eden sadece kamu maliyesidir" diyen Turgay Deniz " Ekonomik olarak nasıl kalkınabiliriz, bunun en önemli tarafı ana vatanda yaptığımız çalışmalardır" dedi.

Dövizin yükselmesine de vurgu yapan KTTO Başkanı Turgay Deniz "Döviz yükseldi ve fiyatlar arttı. Döviz düşüşte, ancak fiyatlara çok yansımadı. Bunun en önemli sebebi faizdir. Bu ülkede bir de faiz faktörü var. Kredi faizleri % 15 civarından, %40 çıktı. Bu da bir maliyettir. Bu faizi ödeyebilmek için kazanmak gerek. Döviz düşüyor, faiz artıyor. Bu durumda çok daha ciddi bir tehlike var. Yılbaşından sonra bu faizlerle kaç tane iş yeri ayakta kalacak? Daha ciddi bir kriz yaşanacak." dedi.

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