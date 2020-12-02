Türk Eczacıları Birliği Başkanı Çolak: Türkiye'de BioNTech-Pfizer aşısını saklayacak altyapı yok

Kovid-19’u ortadan kaldırmak için birçok ülkede aynı anda yürütülen aşı çalışmalarında sona gelinirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili ilk anlaşmaların yapıldığını duyurdu.

Türkiye’de faz3 çalışmalarına devam edilen Çin şirketi Sinovac’ın aşısından 50 milyon doz sipariş verildiğini ifade eden Koca, bu aşının tamamen ücretsiz uygulanacağını açıkladı. Söz konusu aşı aralık ayından başlayarak mart başına kadar 25 milyon 500 bin kişiye iki doz halinde yapılacak. İlk aşı 11 Aralık'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yapılacak.

Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, Türk Eczacıları Birliği (TEB) Genel Başkanı Erdoğan Çolak, koronavirüs aşısının dağıtımına ilişkin duruşlarının toplumun tüm kesimlerinin ücretsiz aşılanması yönünde olduğunu söyledi.

'Toplumun en az yüzde 60’ının aşılanması gerekiyor'

Koronavirüsün bir salgın hastalık olduğuna dikkat çekerek Türkiye’de aşı dağıtımının adaletli ve şeffaf bir şekilde yapılması gerektiği uyarısında bulunan Çolak şunları söyledi:

“Bu ülkede milyonlarca insan açlık sınırında ve asgari ücret karşılığında çalışıyor. Bütün bunlar göz önüne alındığında kamunun koronavirüse yönelik geliştirilen aşıları ücretsiz bir şekilde vatandaşa sunma zorunluluğu bulunuyor. Salgınla etkin bir mücadele adına toplumun en az yüzde 60’ının aşılanması gerekiyor. Devletin bu anlamda elini taşın altına koyması gerekir. Örneğin, gelişmiş ülkelerde vatandaşa gelen kısıtlamalar karşılığında devletler ekonomik olarak vatandaşı destekliyor. Aşı da bu desteklemenin bir parçası olduğu için Türkiye’de hiçbir koronavirüs aşısı ücretli olmamalıdır.”

Aşı fiyatları nasıl belirlenecek?

Koronavirüse karşı ücretsiz yapılacağı açıklanan Çin aşısı haricindeki diğer aşıların Türkiye'de nasıl bir fiyatlandırma ile satılacağı henüz bilinmiyor. Aşının dağıtımı, satışı konusunda resmi kanallardan kendilerine henüz bilgilendirme yapılmadığını belirten Erdoğan Çolak, Türkiye ile ülkeler arasında yapılacak aşı anlaşmasının önemine dikkat çekti. Çolak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aşıların Türkiye fiyatlandırması, İlaç Fiyat Kararnamesi doğrultusunda belirlenir. Bu kararnameye göre ilaç fiyatlandırması yapılırken euro kurunun yıllık ortalamasının yüzde 60’ı alınır. Örneğin euro yıl boyunca hareketli bir seyir izledi, bunun yıllık ortalaması alınıyor. İlaçta en son karar, euro kuru olan 3.8155 TL ile çarpılarak ilacın fiyatı belirleniyor. Koronavirüse karşı geliştirilen aşıların Türkiye’ye nasıl bir anlaşma dahilinde geleceği belli olmadığı için Türkiye fiyatını tahmin etmek güç. Ama zaten önemli olan aşının fiyatı değil, aşının fiyat politikasından bağımsız bir şekilde teminidir.”

'BioNTech-Pfizer aşısı uygulanabilir görünmüyor'

Bakan Koca, bu ay içerisinde ruhsat alması beklenen Amerikan Pfizer ile Alman BioNTech aşısından ilk etapta 1 milyon, gelecek yıl içerisinde ise 25 milyon doz alınması yönünde görüşmelerin devam ettiğini söylemişti. Çolak, bu aşının Türkiye’ye getirilmesinde, en önemli sorunun depolama alanı olduğunu söyledi. BioNTech ile Pfizer’in geliştirdiği koronavirüs aşısının sadece eksi 70 derecelik dolaplarda saklanabileceğine dikkat çeken Çolak, meydana gelecek sorunu şöyle açıkladı:

“Öncelikle Alman aşısının eksi 70 derecede saklanması gerektiği düşünüldüğünde bu aşılara özel bir depolama alanı gerekiyor. Birçok alanda böyle depoların olması lazım ki aşı geldiğinde korunup güvenli bir şekilde vatandaşa ulaştırılabilsin. Büyük depolama alanlarına ihtiyaç var ve sevkiyatlar sırasında nakliye araçlarının bu aşının korunmasına özel dizayn edilmesi gerekiyor. Bunun maliyeti de oldukça yüksek. Dolayısıyla eczacıların bu maliyeti karşılayabilmesi imkansız.”

Ankara Eczacılar Odası Başkanı: Vatandaş 'Grip aşısını alamadık, Kovid-19 aşısına nasıl ulaşacağız?' diye soruyor

Ankara Eczacılar Odası Başkanı Taner Ercanlı ise Türkiye nüfusuna yetecek kadar aşının getirilmesi gerektiği görüşünde. Çin ile yapılan 50 milyon doz aşının 25 milyon kişiye uygulanabileceğini ifade eden Ercanlı, “Aşıların iki doz uygulanması nedeniyle Çin’den gelecek aşı 25 milyon kişiye uygulanabilecek. Diğer firmalar ile kaç doz anlaşma yapıldığı bir an önce açıklanmalı ve halkın kafasındaki soru işaretleri kaldırılmalı. Bugün Türkiye’de grip aşısının uygulanmasında dahi sorunlar yaşanıyor. Eczaneye gelen hastalar bize her gün biz daha grip aşısını alamadık, korona virüsü aşısına nasıl ulaşacağız” diye soruyor. Vatandaş şunu net olarak bilmeli: Korona virüsü aşısı Türkiye nüfusuna yeterli miktarda temin edilecek ve ücretsiz olacak” dedi.

Eczacıların tedarik zincirinin bir parçası olması gerektiğini belirten Ercanlı, “Aşıların eczanelere hızla dağıtılarak vatandaşlara ulaştırılması sağlanabilir. Grip aşısında olduğu gibi bir yöntem uygulanabilir. Bu şekilde hastanelerdeki yoğunluğu da azaltmış olursunuz. Ancak Alman aşısında olduğu gibi eksi 70 derece saklanması gereken özel aşıların özel sağlık merkezlerinde yapılması sağlanmalı” ifadelerine yer verdi.