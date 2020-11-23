Türk Lirası'nda değer kaybı büyüyor! Dolar ve Euro yeniden yükselişte

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın aldığı faiz arttırımı kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının etkisi kısa sürdü. Dolar/TL 7,65 TL'den, Euro/TL 9,09 TL'den, Sterlin/TL 10,20 TL'den işlem görüyor. Gram altın 461 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 5,98 TL seviyesinde. Bitcoin ise 18.482 dolardan satılıyor.
Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın aldığı faiz arttırımı kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının etkisi kısa sürdü. Dolar/TL 7,65 TL'den, Euro/TL 9,09 TL'den, Sterlin/TL 10,20 TL'den işlem görüyor. Gram altın 461 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 5,98 TL seviyesinde. Bitcoin ise 18.482 dolardan satılıyor.
Ons'u 1.873 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 456/461 TL, çeyrek altın 740/756 TL, Cumhuriyet altını ise 3.043/3.082 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
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