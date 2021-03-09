  • BIST 1.545
  • Altın 421,323
  • Dolar 7,6665
  • Euro 9,1134
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA4005 test, 8'i yerel 19 pozitif vaka

Türk Lirası'nda telafi çabası

» »
Türk Lirası, negatif ayrışma sonrası yeni işlem gününde tepki verdi ve dolar karşısında yüzde 2'yi aşan prim kaydetti
Türk Lirası'nda telafi çabası

Küresel piyasalarda değerleme rotasyonuyla riskli varlıklara yönelik talebin arttığı haftanın ilk işlem gününde negatif ayrışma yaşayan Türk Lirası, yeni işlem gününde dolar karşısında yüzde 2'yi aşan değer kazandı.

Pazartesi günü yüzde 3'ün üzerinde yükseliş kaydederek 7,78'in üzerini test eden Dolar/TL yeni işlem gününde 7,61'in altını gördü.

Türk lirası haftanın ilk işlem gününde diğer gelişmekte olan ülke para birimleri içinde en kötü günlük performansa imza atmıştı. 100 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü kıran Dolar/TL Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.

 

Risk priminde yüksek seyir sürüyor

Haftanın ilk işlem gününde 340 baz puanı geçerek 2021'in en yüksek seviyesini gören risk priminde yüksek seyir sürdü. Risk primi 345 baz puandan işlem görürken 2 yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 16,14 seviyesinde.

Dikkatler TCMB toplantısına çevrildi

Kurdaki yükselişte, ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki artışın devam etmesi, riskli yatırım araçlarından gerçekleşen çıkış etkili oldu.

Bununla birlikte piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mart toplantısına çevrildi.

TCMB Başkanı Ağbal, bankanın blog sayfasında yayımlanan son yazısında stratejilerinin geçici olmadığını, fiyat istikrarı yönündeki emin adımların süreceğini belirtmişti.

Yabancılar TCMB'den ne bekliyor?

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi Şubat ayı başından bu yana 50 baz puandan fazla artış kaydederek neredeyse salgın öncesi seviyelerde seyrediyor. Yabancı kurumlar ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika çerçevesini basit tutarak faiz artırımı yoluyla bir sıkılaştırmaya gitmesinin alınabilecek en iyi önlem olduğu kanaatinde.

Medley Global Advisors Gelişen Piyasalar Direktörü Nick Stadtmiller, TCMB’nin artan tahvil faizine karşı yapabileceği pek bir şey olmadığını belirterek, “Türkiye’deki faizler ile ABD faizler arasındaki fark halihazırda çok yüksek. Yapılması gerekenden fazla 100-200 baz puanlık bir artış çok fark yaratmayacaktır. TCMB enflasyonu düşürmeye odaklanmalı” dedi.

Gelecek aylardaki 100-200 baz puanlık faiz artış beklentisini koruduğunu belirten Stadtmiller, “ABD Hazine tahvili faizindeki görünüm Türkiye için para politikası değerlendirmemi etkilemedi” dedi.

Credit Agricole Gelişen Piyasalar Araştırma Müdürü Sebastien Barbe de küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin TL’de yaşanan düşüşte etkili olduğunu ve TCMB’nin buna cevap olarak faiz artırımı dışında pek bir şey yapamayacağını düşünüyor.

“Faiz artırımı enflasyon ile mücadelede TCMB’nin kararlı olduğunu gösterir ve piyasaları geride kalmak istemediği konusunda ikna eder” diyen Barbe, küresel tahvil faizlerindeki yükselişten sonra Mart ayındaki toplantı için tahminini revize ettiğini ve gelecek haftaki toplantıda 100 baz puan faiz artırımı beklediğini belirtti.

Ekonomi bürokrasisinde hareketli günler

Yurtiçi piyasalarda son günlerde ekonomi bürokrasisinde yaşanan hareketli günler de ana başlıklardan biri oldu. Pazartesi günü Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle istifa ettiği açıklanırken, Salı günü Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürlüğü görevinde de değişiklik yapıldığı açıklandı. Buna göre Zafer Sönmez görevden alınırken, onun yerine Arda Ermut'un getirildiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Piyasalar yükselişe geçti! Dolar 7 TL'yi aştı, altın ve Euro da yükseliyor!22 Şubat 2021 Pazartesi 15:24
  • Kripto Parada Dalgalanma Sürüyor, Bitcoin'in Piyasa Değeri 1 Trilyon Dolara Ulaştı20 Şubat 2021 Cumartesi 12:03
  • Merkez'in faiz kararı sonrası Dolar ve Euro'da son durum18 Şubat 2021 Perşembe 14:46
  • Capital Economics, 2021 sonu için dolar tahminini açıkladı18 Şubat 2021 Perşembe 10:53
  • Ayşegül Baybars: "Ülkede bir Ekonomi Bakanlığı ve Bakanı olduğunun hissedilmesi lazımdır"16 Şubat 2021 Salı 21:08
  • Kripto Paralarda Son Durum Ne?13 Şubat 2021 Cumartesi 09:11
  • Kripto Paralarda Son Durum Ne?12 Şubat 2021 Cuma 09:16
  • Kripto Paralarda Son Durum Ne?11 Şubat 2021 Perşembe 09:10
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?10 Şubat 2021 Çarşamba 09:06
  • 140 iktisatçı Prof Ayşe Buğra'ya destek bildirisi yayınladı09 Şubat 2021 Salı 21:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti