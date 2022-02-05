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Türk Milli Fatih Arda İpcioğlu 2022 Pekin’de Elemeleri Geçti

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Türk Milli Fatih Arda İpcioğlu 2022 Pekin’de Elemeleri Geçti
Türk Milli Fatih Arda İpcioğlu 2022 Pekin’de Elemeleri Geçti

2022 Pekin Olimpiyat Oyunları’nda, Fatih Arda İpcioğlu, kayakla atlamada 74.5 metrelik atlayışla elemeleri geçti ve bunu başaran ilk Türk sporcu oldu.


Türkiye’yi 7 sporcu temsil ediyor


Kış Olimpiyatları’nda kayakta 6, buz pateninde ise 1 Türk sporcu Çin’de yarışıyor.


Kayakta alp disiplininde Özlem Çakıroğlu ve Berkin Usta, kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu, kayaklı koşuda Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman ile Yusuf Emre Fırat yer alacak.

Kısa kulvar sürat pateninde ise Furkan Akar Pekin’de mücadele verecek.

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