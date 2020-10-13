TÜRK-SEN İşçilere Yatırılan Katkının İşveren Hesaplarına Yatırılmaya Başlanması Kararını Eleştirdi

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı, bu aydan itibaren işçilerin hesabına yatan katkıların işverenlerin hesabına yatması yönündeki hükümet kararıyla ilgili yasal haklarını kullanacaklarını belirtti.

Bıçaklı yazılı açıklama yaparak, hükümetin söz konusu kararını eleştirdi.

Bıçaklı, pandemi nedeniyle işyerleri kapanan ve ciddi şekilde ekonomik sıkıntı yaşayan işçilere İstihdam Destek Merkezi Fonundan (İDM) katkı amaçlı bin 500 TL’nin, işçilerin göstermiş oldukları banka hesaplarına üç ay süreyle yatırıldığını anımsattı.

Paranın yeterli olmadığını, işçilerin aileleri ile birlikte “açlığa mahkum edildiğini” savunan Bıçaklı, şöyle devam etti:

“Bu yetmezmiş gibi şimdi de hükümet kararı ile bu aydan itibaren bugüne kadar işçilerin hesabına yatan bin 500 TL katkılar, işverenlerin hesabına yatacak ve işverenler bu katkıyı çalışanlara arzu ettikleri gibi verebilecekler. Hükümet edenler bir kez daha sermaye ile birlikte ortak hareket ederek çalışanların alacağı üç kuruş paraya da el koymuş oldular. Ve bu uygulama ile çalışanlar ve aileleri resmen açlığa mahkum edilmiş oldu.”

Bıçaklı, TÜRK-SEN’in çalışanlara yapılan bu “haksızlığın” takipçisi olacağını ve bu “yanlışın” düzeltilmesi için yasal haklarını kullanacağını belirtti.