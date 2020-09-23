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TürkAkım ve Kuzey Akım 2'ye sigorta darbesi

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Dünyanın en büyük gemi sigorta şirketlerinden oluşan P&I Kulüpleri Grubu, Kuzey Akım 2 ve TürkAkım projelerinde faaliyet gösteren gemileri sigortalamayacağını açıkladı.
TürkAkım ve Kuzey Akım 2'ye sigorta darbesi

Dünyanın en büyük 13 gemi sigorta şirketinden oluşan P&I Kulüpleri Grubu (IGP&I), Kuzey Akım 2 ve TürkAkım doğal gaz boru hattı projeleri kapsamında faaliyet gösteren gemileri sigorta etmeyeceğini açıkladı.

Projelerin inşası kapsamındaki ya da projelerle bağlantılı olan her tür faaliyeti kapsayan kararın, ABD'nin iki projeyle ilgili yaptırım tehdidi nedeniyle alındığı bildirildi.

IGP&I açıklamasında üye şirketlerden yaptırımlara maruz kalmamak için inşa projeleri ile ilgili anlaşmalar imzalamadan önce ciddi bir inceleme ve risk değerlendirmesi yapması istendi.

Dünya çapında okyanuslardaki kargo hacminin yüzde 90'ı IGP&I çatısı altındaki şirketlerin sigortası altında.

Almanya ve Türkiye hedefte

Rus enerji devi Gazprom öncülüğünde yürütülen ve mevcut Kuzey Akım 1'in kapasitesini ikiye katlaması öngörülen 11 milyar dolarlık Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin yüzde 90'lık bölümü tamamlanmış durumda. Rusya'nın batısından başlayıp Baltık Denizi'nden geçerek Almanya'nın kuzeyine ulaşması planlanan hattın önümüzdeki yıl kullanıma açılması planlanıyor.

Rus doğal gazını Karadeniz üzerinden 930 kilometrelik boru hattıyla Türkiye'ye taşıyan TürkAkım ise bu yıl Ocak ayında resmen faaliyete geçirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya ve Türkiye'nin enerjide Rusya'ya bağımlılığını artıracağı gerekçesiyle projelere karşı çıkıyor. Rusya ise Trump'ı, maliyeti çok daha yüksek olan Amerikan sıvı gazını Avrupa'ya satmaya çalışmakla suçluyor.

2017 yılında yürürlüğe giren ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında ABD Başkanı'na Rusya'ya karşı yaptırımları devreye sokma yetkisi veriliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Temmuz ayında yaptığı açıklamada Kuzey Akım 2 ve TürkAkım projelerinde yer almalarına karşın yaptırıma tabi tutulmayan bazı şirketlere tanınan bu muafiyetin kaldırılacağını bildirmişti.

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