Türkeş, YKP ve BKP'yi yok saydı

TC Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile siyasi parti görüşmelerinde dikkat çeken detay…

Yenidüzen Gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in KKTC’de tamamladığı temaslarda mecliste olmayan siyasi parti liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde YKP ve BKP’yi yok saydığını yazdı.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki temasları çerçevesinde önceki gün siyasi partilerle 5 saatlik mesai yapan TC Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, 'meclis dışında faaliyet gösteren partilerle görüşmeler dizisinde' YKP ve BKP'yi yok saydı, görüşmedi.

Mecliste temsil edilen partiler dışında HP, YDP,TKP-YG ile ayrı ayrı bir saat görüşen Türkeş, hem YKP hem de BKP’ye ‘görüşme daveti’ göndermedi.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde gerçekleşen görüşmeye Meclis dışından olmalarına ve yeni kurulmalarına rağmen TKP-YG, HP ve YDP’nin davet almasına rağmen YKP ve BKP’nin ‘saf dışı’ bırakılması dikkat çekti.

Yenidüzen’e konuşan YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı ve BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkeş’in siyasi partilerle yaptığı görüşmeye davet almadıklarını, böyle bir davetin gelmiş olması halinde dahi toplantıya katılmayacaklarını açıkladı.