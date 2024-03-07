Türkiye “BM Komitesini de oyuna dahil ediyor” iddiası

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, “Türkiye’nin yerleşiklerin (TC kökenlilerin) çocuklarının Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olarak tanınmasıyla ilgili oyuna, BM Komitesini de dahil ettiği” iddia edildi.

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, “Türkiye’nin yerleşiklerin (TC kökenlilerin) çocuklarının Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olarak tanınmasıyla ilgili oyuna, BM Komitesini de dahil ettiği” iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “BM Komitesini de Oyuna Dahil Ediyorlar- Volker Türk Raporunda Kıbrıslı Türkler Aleyhindeki Ayrımcılıklardan Söz Ediyor” başlıklı haberinde, “Türkiye’nin yerleşiklerin çocuklarının Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olarak tanınmasıyla ilgili oyuna BM Komitesini de dahil ettiğini ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’ün Kıbrıslı Türkler aleyhinde yapılan ayrımcılıklardan söz ettiği açıklamasının, Türk yaklaşımı açısından biçilmiş kaftan olduğu” yorumunda bulundu.

Gazete haberinin devamında ise Türk’ün, Cenevre’de geçen cuma günü BM İnsan Hakları Konseyi’nde Kıbrıs’taki insan hakları konulu yıllık raporunu sunarken yaptığı açıklamalara yer verdi.