  • BIST 9508.88
  • Altın 2356.003
  • Dolar 31.9425
  • Euro 34.5252
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAGazze'de yardım görevlilerinin öldürüldüğü hava saldırısıyla ilgili İsrail özür diledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC’ye geldi

» »
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC’ye geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC’ye geldi

Ercan Havalimanında Yılmaz’ı Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan ve diğer yetkililer karşıladı.

 

-Yılmaz

Cevdet Yılmaz, Ercan’da düzenlediği basın toplantısında, her fırsatta KKTC’ye geldiğini, bugün de iftar programına katılıp, görüşmeler yapacağını söyledi, Kıbrıs Türk halkının Kadir Gecesi’ni ve bayramını kutladı.

Yılmaz, KKTC ile her alanda iş birliğini ileriye taşımak için birlikte çalıştıklarını, ekonomiyi, refahı ve demokrasiyi ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

Mali iş birliği programını geliştirmek, Kıbrıs Türk halkının üretimini refahını artırmak için birlikte çalışmayı sürdürdüklerini ifade eden Yılmaz, bugün Güzelyurt’ta tarım sektörüne ilişkin yeni açılımlar açıklayacaklarını söyledi.

Özellikle pandemide önemi görülen tarım sektöründe akıllıca adımlar atmamın her kesimin kazanacağı adımlar atmanın önemli olduğunu belirten Yılmaz, KKTC ile İlişkilerin derinleştirileceğini kaydetti.

Ekonomik alanın yanında uluslararası alanda da egemen eşitlik temelinde hareket etmeye devam edeceklerini ifade eden Yılmaz, Azerbaycan temaslarının önemine işaret etti, KKTC ile Azerbaycan dostluk gruplarının kurulmasının hayırlı olmasını temenni etti ve “3 devlet 1 millet” ifadesini kullandı.

Bu yöndeki adımların devam edeceğini belirten Yılmaz, her daim KKTC’yi her alanda destekleyeceklerini vurguladı.

 

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de, Yılmaz ve heyetini KKTC’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Yılmaz’ın her zaman KKTC’ye geldiğinde güzel müjdeler verdiğini, bu defa da tarım sektöründe güzel çalışmalar yapılacağı müjdesini verdiğini ifade eden Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye enerji ve altyapı başta olmak üzere uluslararası alanda da desteklerinin sürdüğünü kaydetti.

Bugün de Azerbaycan ile kurulan dostluk grubunun KKTC için bir milat tarih olduğunu vurgulayan Üstel, “Artık bir milletin üç devleti oldu” dedi.

Üstel, artık KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti gibi Azerbaycan Meclisini de ziyaret edeceğini belirterek, Türkiye ve Azerbaycan’a teşekkür etti.

 

-Yılmaz'ın programı

Cevdet Yılmaz bugün 17.00'de Başbakan Ünal Üstel'le bir araya gelecek ve 18.20'de Güzelyurt'ta vatandaşlarla buluşarak iftar programına da katılacak.

Yılmaz'ın gece saatlerinde temaslarını tamamlayarak ülkeden ayrılması bekleniyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çilek, armut ve elmada limit üstü bitki koruma05 Nisan 2024 Cuma 16:20
  • Haftasonu, pazartesi ve salı yer yer sağanak bekleniyor05 Nisan 2024 Cuma 16:12
  • Dikkat... Bu güzergah pazar günü trafik akışına kapanacak05 Nisan 2024 Cuma 15:55
  • Girne Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor05 Nisan 2024 Cuma 15:44
  • Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu kuruldu05 Nisan 2024 Cuma 15:37
  • Unutulan telefonu çaldı, tutuklandı05 Nisan 2024 Cuma 15:29
  • Merkezi Cezaevi’ndeki grev yeniden başladı05 Nisan 2024 Cuma 15:21
  • 3 kaçak yakalandı05 Nisan 2024 Cuma 15:21
  • 2 bin 206 sürücü kontrol edildi: 1 tutuklu05 Nisan 2024 Cuma 15:04
  • Hafta sonu, pazartesi ve salı yer yer sağanak bekleniyor05 Nisan 2024 Cuma 14:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti