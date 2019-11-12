Türkiye, Doğu Akdeniz’de tatbikat yapıyor

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı’nın, şu ana kadar icra edilen Doğu Akdeniz Tatbikatları içerisinde en yüksek katılımseviyesine sahip tatbikat olduğu kaydedildi

Türkiye’nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen “Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı” gerçekleştiriliyor.

Tatbikatı, Türk Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Amfibi Görev Grubu Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer takip etti.

Türk Deniz Kuvvetleri Harekat Daire Başkanı ve Doğu Akdeniz Davet Tatbikatı Direktörü Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, tatbikatın önemi ve amacı hakkında bilgi aktardı.

Tümamiral Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı ve teröristlerle mücadele harekatı icra ederken Türk Deniz kuvvetlerinin de çevre denizlerdeki faaliyetlerini yüksek bir tempo ile sürdürdüğünü vurguladı.

Türk Deniz Kuvvelerinin etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak bölgenin güvenliği ve istikrarından kilit rol oynadığına dikkati çeken Tümamiral Bağcıoğlu, Türk Deniz Kuvvetleri’nin yerli ve milli imkanlarla her geçen gün artan bir ivmeyle kabiliyetini geliştirerek güçlenip deniz menfaatlerini koruduğunu ifade etti. Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı, şu ana kadar icra edilen Doğu Akdeniz Tatbikatları içerisinde en yüksek katılım seviyesine sahip tatbikat olduğu kaydedildi