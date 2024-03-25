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Türkiye fiber altyapıda Avrupa'da ikinci sıraya yükseldi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin "eve kadar fiber"de 18 milyon hane erişimiyle Avrupa'da ikinci sıraya yükseldiğini duyurdu.
Türkiye fiber altyapıda Avrupa'da ikinci sıraya yükseldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yazılı açıklamasında, FTTH Avrupa Konseyinin (FTTH Council Europe), ülkelerin fiber altyapısına yönelik verilerini derlediği "FTTH/B Market Panorama Araştırması" sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Buna göre, Türkiye'nin fiber internet altyapısında Avrupa'nın en hızlı gelişen ülkelerin başında geldiğini vurgulayan Uraloğlu, "Araştırmaya göre, eve kadar fiber altyapıda 18 milyon haneye ulaşan altyapısıyla Türkiye, Fransa'nın ardından Avrupa'nın ikinci ülkesi konumuna yükseldi. Her geçen yıl artan yatırımlarımızın meyvesini alarak bu anlamda Avrupa'nın zirvesine oynuyoruz. İnanıyorum ki çok yakın zamanda da fiber altyapıda ülkemiz Avrupa'nın lideri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir yılda 2,5 milyona yakın eve fiber altyapıyı ulaştırdık"

Uraloğlu, FTTH Avrupa Konseyinin bir önceki raporunda Türkiye'nin fiber altyapıda üçüncü sırada yer aldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar gerek bilişim ve haberleşme politikalarında gerekse de mevzuatta yapılan çalışmalarımızla günü kurtarmanın dışında köklü reform niteliği taşıyan çalışmalar yaptık. Bunun sonucunda dün insanımız için hayal olan pek çok ulaşım ve bilişim hizmeti bugün gündelik hayatın vazgeçilmezi oldu. Bu bağlamda Türkiye gelişim açısından Avrupa ortalamasının üzerinde bir ivme yakaladı. Sadece bir yılda 2,5 milyona yakın eve fiber altyapıyı ulaştırdık. Böylece fiberde bir yılda Avrupa'nın ilk iki ülkesinden biri konumuna yükseldik. Bu rapor, haberleşme altyapımıza ve tabii ki fiber altyapımıza verdiğimiz önemin sonuçlarını aldığımızın göstergesidir."

"Daha büyük hayaller kurmamız gereken bir dönemdeyiz"

Uraloğlu, FTTH Avrupa Konseyi gibi bağımsız uluslararası kuruluşlar tarafından yıllık olarak hazırlanan raporlarda, Türkiye'nin son yıllarda bilişim ve haberleşme altyapısında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini aldığını vurguladı. 2071 vizyonu hedefleri doğrultusunda bu alandaki yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizen Uraloğlu, 2002'de neredeyse sıfır olan geniş bant abone sayısının bugün itibarıyla 95 milyonu geçtiğini bildirdi.

Uraloğlu, geniş bant internet hizmetini her eve ulaştıracaklarını belirterek, "Şu anda toplam fiber uzunluğumuz yaklaşık 550 bin kilometre ve bu yılın sonuna kadar 600 bin kilometreye ulaştırmayı planlıyoruz. 4 yıl içinde ise fiber uzunluğumuzu 850 bin kilometreye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

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