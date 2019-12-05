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Türkiye ile Libya'nın Doğu Akdeniz Mutabakatı TBMM'de kabul edildi

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Türkiye ile Libya'nın Doğu Akdeniz Mutabakatı TBMM'de kabul edildi
Türkiye ile Libya'nın Doğu Akdeniz Mutabakatı TBMM'de kabul edildi

Libya ile imzalanan Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına ilişkin uluslararası sözleşme, TBMM Genel Kurulu'nda; AKP, CHP, MHP ve İyi Parti'nin oyları ile kabul edildi. Anlaşma Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını belirliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Çarşamba günü BM'nin tanıdığı Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayed el Sarraj ile güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmalarının yanı sıra 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası' imzalamıştı.

Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmaya Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs tepki göstermişti.

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