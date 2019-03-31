Türkiye Komünist Partisi Adayı Komünist Başkan Tunceli'de seçimi kazandı!

31 Mart seçimlerinde sonuçları merak konusu olan yerlerden olan Dersim'de Türkiye Komünist Partisi (TKP), resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazandı.
31 Mart seçimlerinde Dersim'de Türkiye Komünist Partisi (TKP), resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazandı.
Dersim Demokratik Halk Dayanışması listelerinden TKP adayı olan Fatih Mehmet Maçoğlu, sandıkların yüzde 80'i açılırken yüzde 5'lik bir farkla seçimi önde götürüyor.
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