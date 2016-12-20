 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.544
  • Altın 127,816
  • Dolar 3,5156
  • Euro 3,6734
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKACan Dündar hakkında yakalama kararı!

Türkiye, Rusya ve İran Suriye barışı için garantör olacak

» »
Türkiye, Rusya ve İran Suriye barışı için garantör olacak
Türkiye, Rusya ve İran, Suriye genelinde ateşkese ulaşılması için yeni müzakereler başlatılmasını kararlaştırdı. Türkiye 'Hizbullah gibi terör örgütlerinin ateşkese dahil edilmemesini' istedi.

Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri ve savunma bakanları Moskova'da ayrı ayrı bir araya geldi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a dün akşam düzenlenen suikastin gölgesinde geçen görüşmelerden Suriye'de işbirliğinin güçlendirilerek devam ettirilmesi mesajı çıktı.

Görüşmelerin ardından konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye yönetimi ve muhalifler arasında arabuluculuğa hazır olduklarını bildirerek, üç ülkenin Suriye'de bir barış anlaşması için garantörlüğe hazır olduğunu açıkladı.

Üçlünün hedefinin Suriye'deki siyasi sürecin yenilenmesine gerekli ivmeyi kazandırmak olduğu kaydeden Lavrov, "Askeri bir çözümün bulunmadığı konusunda mutabıkız" açıklaması yaptı.

Russland Treffen zwischen Russland, Iran und Türkei in Moskau (picture-alliance/AP Photo/P. Golovkin)

Lavrov: Kazakistan evsahipliği teklif etti

Türkiye ve İran'ın Suriye'de ateşkes için yeni müzakereler başlatılmasını desteklediklerini belirten Lavrov, Kazakistan'ın Şam yönetimi ve muhalifler arasında başlatılacak yeni müzakere turuna evsahipliği yapmayı teklif ettiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'de savaş sonrası düzende Devlet Başkanı Beşar Esad karşıtlarına yer olmayacağını belirterek, "Konu, siyasi müzakerelere başlanmasıdır ve bu konuda teröristlere hiçbir şekilde kulak veremeyiz" diye konuştu. Suriye yönetimi, Rusya ve İran, Esad'a karşı savaşan muhalifleri 'terörist' olarak nitelendiriyor.

Lavrov, Moskova'daki buluşmanın Suriye'deki gelişmeler üzerinde gerçek anlamda etkisi bulunan ülkeler arasında gerçekleşeceğini belirterek, ABD ve Batılı ülkelerin bu gruba dahil olmadığını kaydetmişti.

Çavuşoğlu: Ateşkes terör örgütlerini kapsamamalı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da üç ülkenin Halep'in geri alınmasındaki başarılı işbirliğinin Suriye geneline yayılması gerektiğini belirtti. Dışişleri bakanları ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Suriye'nin genelinde sağlanacak bir ateşkesin IŞİD, El Nusra ve Hizbullah gibi terör örgütlerini kapsamaması gerektiğini vurguladı.

Esad rejiminin yanında savaşan Hizbullah, Rusya ve İran tarafından da destekleniyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise basın toplantısında 'Suriye'de faaliyet gösteren bazı grupların Beşar Esad hükümeti tarafından davet edildiğini' belirterek, Hizbullah'ın Suriye'de meşru bir güç olduğu imasında bulundu.

Russland Treffen zwischen Russland, Iran und Türkei in Moskau (picture-alliance/AP Photo/P. Golovkin)

Şamhani: Rusya ve İran ortak üs kullanıyor

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de, İran ve Rusya'nın uzun süredir teröristlere karşı ortak mücadele verdiğini belirterek, Suriye'de artık siyasi bir sürece geçme zamanının geldiğini, istikrarlı bir ateşkese varılana kadar işbirliğinin sürmesi gerektiğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de geçen akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde "Suriye halkının teröristlere karşı savaşta yüzüstü bırakılmamasının önem taşıdığını' vurgulamıştı.

Diğer yandan İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Şamhani, Suriye'de Esad'a bağlı birliklere destek için bir askeri üssü Rusya ile ortaklaşa kullandıklarını ve bu üste İran'ın Rusya'nın yardımıyla Suriye ordusu ve direniş güçlerine danışmanlık hizmeti verdiğini açıkladı. Tsnim haber ajansına konuşan Şamhani, bu üsün aynı zamanda İran hava sahasının kullanımını koordine ettiğini de belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rus askerler Halep'te son militanların tahliyesine hazırlanıyor ( CANLI YAYIN)15 Aralık 2016 Perşembe 11:05
  • Halep'te konvoya saldırı15 Aralık 2016 Perşembe 10:15
  • Halep'te ateşkes için karar verildi!14 Aralık 2016 Çarşamba 00:21
  • BM'den Halep'te katliam endişesi13 Aralık 2016 Salı 09:02
  • Esad yanlılarından Halep'te kanlı zafer!13 Aralık 2016 Salı 07:37
  • Açlık grevindeki gazeteci Tamalt, hayatını kaybetti...12 Aralık 2016 Pazartesi 10:07
  • İran'da develere de plaka verilecek09 Aralık 2016 Cuma 18:18
  • BM'den "Suriye'de barış görüşmeleri tekrar başlasın" önerisi09 Aralık 2016 Cuma 10:13
  • Irak'ta 'yanlışlıkla' pazar yeri vuruldu: En az 50 sivil öldü08 Aralık 2016 Perşembe 18:11
  • IŞİD'in mühendisleri füze yapıyor!08 Aralık 2016 Perşembe 17:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti