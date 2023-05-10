Türkiye seçimleri Hollanda’da kriz çıkardı

Türkiye’de 14 Mayıs seçimleri öncesi yükselen tansiyon yurt dışında da tartışmalara yol açıyor. Amsterdam’da sandık başında çıkan kavga Hollanda meclisinde tepkilere yol açtı. Hükümet olayları “kabul edilmez” diye nitelerken aşırı sağcı vekiller “Kavgaya

Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için yurt dışındaki bazı ülkelerde oy verme işlemlerinde yaşanan gerilim, Hollanda'da kriz çıkardı.

Hollanda hükümeti, ülkedeki oy verme işlemleri sırasında yaşanan kavgaların “kabul edilmez” olduğunu ve Türkiye'nin seçim gerilimini kendi ülkelerine ihraç ettiğini belirtti.

Başkent Amsterdam'da pazar günü sandıklar kapandığı sırada Türkiye kökenli seçmenler arasında kavga çıkmıştı. Amsterdam polisi, kavganın büyümesi üzerine OHAL ilan ederek bölgeye çevik kuvvet ekibi göndermişti.

Hollanda Sosyal İşler Bakanı Karien van Gennip, olaylara ilişkin Temsilciler Meclisi'ne bilgi vererek sandık başındaki gerilimi “kabul edilemez ve Hollanda değerlerine aykırı” diye niteledi. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını aktaran Gennip, yabancı seçmenin ülkede oy kullanmasının temel hak olduğunu söylerken iktidardaki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) milletvekilleri ise ülkede Türkiye kökenli seçmene “fazla alan tanındığı” eleştirisinde bulundu.

‘KAVGA EDENLERİ VATANDAŞLIKTAN ÇIKARALIM’

VVD Milletvekili Bente Becker, Türkiye kökenli Hollandalıların “Erdoğan destekçilerinin baskısı altında olduğunu” öne sürdü. Yabancı seçmenlerin postayla oy kullanması önerisinin de ele alındığı oturumda, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ise kavgaya karışan seçmenlerin “Hollanda vatandaşlığından çıkarılması ve ülkeden atılması” gerektiğini savundu.

Yaklaşık 287 bin Türkiye kökenli seçmenin bulunduğu Hollanda'da 7 Mayıs Pazar akşamı sona eren oy verme işlemi, 29 Nisan'dan itibaren 4 ayrı kentte kurulan sandıklarda gerçekleştirildi. Ülkede seçime katılım oranı yüzde 51 oldu.