  • BIST 4.494,48
  • Altın 1275.238
  • Dolar 19.5429
  • Euro 21.4338
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Türkiye seçimleri Hollanda’da kriz çıkardı

» »
Türkiye’de 14 Mayıs seçimleri öncesi yükselen tansiyon yurt dışında da tartışmalara yol açıyor. Amsterdam’da sandık başında çıkan kavga Hollanda meclisinde tepkilere yol açtı. Hükümet olayları “kabul edilmez” diye nitelerken aşırı sağcı vekiller “Kavgaya
Türkiye seçimleri Hollanda’da kriz çıkardı

Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için yurt dışındaki bazı ülkelerde oy verme işlemlerinde yaşanan gerilim, Hollanda'da kriz çıkardı.

Hollanda hükümeti, ülkedeki oy verme işlemleri sırasında yaşanan kavgaların “kabul edilmez” olduğunu ve Türkiye'nin seçim gerilimini kendi ülkelerine ihraç ettiğini belirtti.

Başkent Amsterdam'da pazar günü sandıklar kapandığı sırada Türkiye kökenli seçmenler arasında kavga çıkmıştı. Amsterdam polisi, kavganın büyümesi üzerine OHAL ilan ederek bölgeye çevik kuvvet ekibi göndermişti.

Hollanda Sosyal İşler Bakanı Karien van Gennip, olaylara ilişkin Temsilciler Meclisi'ne bilgi vererek sandık başındaki gerilimi “kabul edilemez ve Hollanda değerlerine aykırı” diye niteledi. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını aktaran Gennip, yabancı seçmenin ülkede oy kullanmasının temel hak olduğunu söylerken iktidardaki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) milletvekilleri ise ülkede Türkiye kökenli seçmene “fazla alan tanındığı” eleştirisinde bulundu.

‘KAVGA EDENLERİ VATANDAŞLIKTAN ÇIKARALIM’

VVD Milletvekili Bente Becker, Türkiye kökenli Hollandalıların “Erdoğan destekçilerinin baskısı altında olduğunu” öne sürdü. Yabancı seçmenlerin postayla oy kullanması önerisinin de ele alındığı oturumda, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ise kavgaya karışan seçmenlerin “Hollanda vatandaşlığından çıkarılması ve ülkeden atılması” gerektiğini savundu.

Yaklaşık 287 bin Türkiye kökenli seçmenin bulunduğu Hollanda'da 7 Mayıs Pazar akşamı sona eren oy verme işlemi, 29 Nisan'dan itibaren 4 ayrı kentte kurulan sandıklarda gerçekleştirildi. Ülkede seçime katılım oranı yüzde 51 oldu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Macron’un ziyaret edeceği kentlerde gösteri yasağı08 Mayıs 2023 Pazartesi 15:32
  • Almanya’da antibiyotik sıkıntısı derinleşiyor08 Mayıs 2023 Pazartesi 10:27
  • Almanya’dan açıklama geldi! Süre 3 ay uzadı07 Mayıs 2023 Pazar 17:30
  • Avrupa’da işten çıkarma dalgası ekonomideki yavaşlama belirtileriyle genişliyor07 Mayıs 2023 Pazar 16:49
  • AB’den İran’ın idam kararına tepki07 Mayıs 2023 Pazar 11:59
  • Batı, İran’ı ‘nükleer krizi yeniden alevlendirmekle’ suçladı06 Mayıs 2023 Cumartesi 14:04
  • AB: Çin, Rusya gibi bir tehdit değil05 Mayıs 2023 Cuma 17:55
  • Fransa ile İtalya arasında yeni kriz04 Mayıs 2023 Perşembe 21:29
  • Hollanda'da 1988'den bu yana en fazla grev 2022'de yapıldı03 Mayıs 2023 Çarşamba 15:59
  • Yunanistan’da aşırı sağcı partinin seçime girmesi yasaklandı03 Mayıs 2023 Çarşamba 09:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti