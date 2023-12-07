Türkiye su ürünleri sektöründe Avrupa'da birinci sıraya yükseldi

Balıkçılık ve su ürünleri sektörü sorunlarının araştırılması ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonu üyeleriyle İzmir'in Karaburun ilçesindeki bir orkinos çiftliğinde saha incelemesi yapan TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Emrah Karayel, sektörün performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sektör için kısa zamanda büyük fayda elde etmek yerine sürdürülebilir ve uzun sürede çevrenin ve insanlığın faydasına olacak çözümleri tespit etmek istediklerini dile getiren Karayel, su ürünleri sektörünün uzun vadeli gelişim planlamasını yapabilmek için saha çalışmaları yaptıklarını aktardı.

Ege Bölgesi'nden başladıklarını bu çalışmada hiçbir paydaşı dışarıda bırakmadan, herkesi sürece dahil ederek çözüm önerilerini aldıklarını, bakanlık ve akademisyenlerin değerlendirmeleriyle bir yol haritası belirlediklerini dile getiren Karayel, istihdam ve üretimin yanında katma değerin de arttığı bir netice elde etmek istediklerini söyledi.

Su ürünleri yetiştiricilerine 2003 yılından bu yana çok ciddi desteklemelerin yapıldığını kaydeden Karayel, Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı yeni desteklemelerle yetiştiricilere kilogram başına 1-3 lira arasında değişen ödemeler yapılacağını aktardı.

"Verimli, sürdürülebilir ve doğaya saygılı"

Karayel, su ürünleri sektörünün ihracatta en önemli sektörlerden biri olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"2003 yılında su ürünleri sektörü, şu ana göre kıyasladığımızda yok denecek seviyedeydi. Yetiştiricilikte çok hızlı bir şekilde Avrupa'da 1'inci, dünyada da 17'inci sıraya çıktık. Son 20 yılda yapılan desteklemeler sayesinde bu oldu. Su ürünleri sektörünün 2023 yılı ihracatı 1,7 milyar dolar. Bu sektörde net ihracatçı pozisyonundayız, çok ciddi bir ithalatımız söz konusu değil. Su ürünleri sektörü bu yıl için belirlenen 1 milyar dolar hedefini 2020 yılında yakaladı ve 2023'te neredeyse 2 milyar dolara geldi. Bu hesaplamaya göre baktığımızda 2024'te 2,5 milyar doları görür sektör diye düşünüyorum."

İhracat hedeflerini verimli, sürdürülebilir ve doğaya saygılı bir şekilde yakalama hedefiyle hareket ettiklerine dikkat çeken Karayel, denetim noktasında Tarım ve Orman Bakanlığının yanında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlıkların da sahada olduğuna işaret etti.