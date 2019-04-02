Türkiye yerel seçimleri doları nasıl etkiledi?

Yerel seçimin sonuçlanmasının ardından dolar/TL, 5,50'nin üzerinde seyrediyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL, 5,55 seviyesinde işlem görüyor. Kur dün akşam 5,48'in alıtna kadar gerilemişti.
Euro/TL de 6,23 civarında hareket ediyor.
Yerel seçimin sonuçlanmasının ardından dolar/TL, 5,50'nin üzerinde seyrediyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL, 5,55 seviyesinde işlem görüyor. Kur dün akşam 5,48'in alıtna kadar gerilemişti.
Euro/TL de 6,23 civarında hareket ediyor.
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