Türkiye’nin Akıncı yerine muhattap olarak Özersay’ı talep etmesine Akıncı’dan tepki

Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye’nin AB ile yaptığı temaslarda, hidrokarbon konusunda Kıbrıslı Türk Liderin yerine KKTC Dışişleri Bakanı’nı muhatap almasını önerdiğinin basına yansıdığını belirterek, “Cumhurbaşkanının temsiliyet gücü ve demokratik meşruiyeti Kıbrıs Türk toplumundan kaynaklanır ve tartışmaya açık değildir” dedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği ile yaptığı temaslarda, hidrokarbon konusunda Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıslı Türk Liderin yerine KKTC Dışişleri Bakanı’nı muhatap almasını önerdiğinin, basına yansıdığını ve kendilerine de bilgilerin ulaştığını belirtti.

Konu hakkında değerlendirmeler yapan Akıncı, “Kıbrıs Türk halkının seçtiği, BM’nin ve diğer uluslararası aktörlerin Kıbrıslı Türklerin lideri olarak uzun yıllardır tanıyıp muhatap aldığı KKTC Cumhurbaşkanının temsiliyet gücü ve demokratik meşruiyeti Kıbrıs Türk toplumundan kaynaklanır ve tartışmaya açık değildir” dedi.

Kıbrıs sorununun yıllardır kabul edilmiş parametrelerinin, iki toplumu ilgilendiren her konuda görüşmelerin iki toplum lideri arasında yapılmasını öngördüğünü anımsatan Akıncı, “Farklı konularda çalışmaları devam eden iki toplumlu teknik komitelerin iki liderliğe bağlı olarak oluşturulmasının bir nedeni de budur” ifadelerini kullandı.

İki taraf arasında bakanlıklar düzeyinde bir araya gelişlerin, içinde bulunduğumuz koşullarda mümkün görünmediğine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu nedenledir ki, pandemi döneminde de olsa iki sağlık bakanı da bir araya gelememiştir. Dışişleri bakanlarının eşit düzeyde bir araya gelmesi de bu koşullarda olası değildir” dedi.

Akıncı, KKTC Cumhurbaşkanının toplumsal ve uluslararası konumunun ve yetkilerinin, halk tarafından doğrudan yetkilendirilmemiş bir kişiyle ikame etmeye çalışmanın beyhude bir çaba olmaktan öte bir anlam ifade etmediğini vurguladı.