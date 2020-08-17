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Türkiye'nin yeni sondaj gemisi 'Kanuni' Doğu Akdeniz'de sondaja çıkacak

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Türkiye'nin yeni sondaj gemisi 'Kanuni' Doğu Akdeniz'de sondaja çıkacak
Türkiye'nin yeni sondaj gemisi 'Kanuni' Doğu Akdeniz'de sondaja çıkacak

Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor.

Sondaj çalışmalarına yoğunluk veren Türkiye, Fatih ve Yavuz gemilerine ek olarak, Kanuni isimli bir gemi de satın aldı.

KANUNİ İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

Sondaj gemisi Kanuni'nin, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkisinde yer alan NATO Limanı'nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başladı.

TATİLCİLER DUYGULANDI

Kanuni’yi gören tatilciler gurur duyduklarını belirtirken, Türkiye’nin haklarının da sonuna kadar aranması gerektiğinin altını çizdiler.

Kanuni’yi görerek duygulanan tatilciler, Türkiye Cumhuriyeti bin yıllık geçmişinde kimseye boyun eğmediği gibi bundan sonrada boyun eğmeyeceğinin tüm dünyanın bilmesi gerektiğini ifade ettiler.

YAPIMI 2012'DE TAMAMLANMIŞTI

2012 yılında Güney Kore’de üretimi tamamlanan ve daha sonra Türkiye’ye getirilen sondaj gemisine ‘Kanuni’ ismi verilmişti.

2015'E KADAR BREZİLYA'DA KULLANILDI

Toplam 11 bin 400 metre derinliğe ve 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip olan Kanuni gemisi, 2015’e kadar Brezilya’da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

DÖNMEZ:, DENETİMLER SONRASI SÜRECİ DUYURMUŞTU

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) personeliyle Türkiye’ye giriş yapan Kanuni’ye Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışın yasak olduğunu, Koronavirüs önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağını duyurmuştu.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerinin daha güçlü bir şekilde sürdürülmesi için üçüncü sondaj gemisinin 31 Ocak’ta teslim alınarak TPAO envanterine kaydedildiğini belirtmiş, Milletimizin desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle Kanuni yeni ultra derin deniz sondajlarına en kısa zamanda başlayacağını aktarmıştı.

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