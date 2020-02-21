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“Türkülerle DAÜ”nün Bu Yılki Konuğu Edip Akbayram…

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“Türkülerle DAÜ”nün Bu Yılki Konuğu Edip Akbayram…
“Türkülerle DAÜ”nün Bu Yılki Konuğu Edip Akbayram…

 Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Türkülerle DAÜ” etkinliğinin bu yıl 9.’su düzenleniyor. 

DAÜ’den verilen bilgiye göre, 7 Mart Cumartesi akşamı 19.30 – 22.30 saatleri arasında, DAÜ Lâlâ Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleşecek “Türkülerle DAÜ” etkinliği,  DAÜ Müzik Kulübü’nün seslendireceği parçalarla başlayacak, ardından Edip Akbayram konseri ile gece devam edecek. 

GİRİŞ BİLETLİ OLACAK. ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ

Söz konusu geceye öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını ibraz ederek ücretsiz olarak girebilecek. 

DAÜ Personeli ve halktan geceye katılmak isteyenler biletlerini Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne Deniz Plaza Şubeleri’nden temin edebilecek. 

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