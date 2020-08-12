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'Tweetlerimi kimler yanıtlayabilir' özelliği tüm kullanıcıların hizmetine sunuldu

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'Tweetlerimi kimler yanıtlayabilir' özelliği tüm kullanıcıların hizmetine sunuldu
'Tweetlerimi kimler yanıtlayabilir' özelliği tüm kullanıcıların hizmetine sunuldu

Twitter, atılan tweetlere yanıt verebilecek kişileri seçme özelliğini tüm kullanıcılarına sundu. Artık kullanıcılar, paylaşım yapmadan önce tweetlerine kimlerin cevap verebileceğini üç seçenek arasında belirleyecek.

Popüler mikroblog platformu Twitter, mayıs ayından bu yana test ettiği ve atılan tweetlere cevap verebilecek kişileri belirlemeyi sağlayan özelliğini tüm kullanıcılarına sunmaya başladı.

Böylece tüm kullanıcılar tweetlerine kimlerin cevap verebileceğini paylaşım yapmadan önce seçebilecek. Buna göre kullanıcılar, ‘herkes, takip ettiğin kişiler ve yalnızca bahsettiğin kişiler’ şeklindeki üç seçenek arasından seçim yapabilecek. Bundan önce tek seçenek ‘herkes’ olarak görünüyordu.

Yanıt verecek kişiler bakımından sınırlandırılan tweetler işaretlenecek ve diğer kullanıcılar yanıt butonunu gri bir şekilde görecek. Ancak bu paylaşımın görülmesi, retweet edilmesi, yorumla birlikte yeniden paylaşılması veya beğenilmesi için engel olmayacak.

Bu özelliğe artık hem uygulamalardan hem de internet sitesinden erişilebilecek.

Twitter Ürün Yönetimi Direktörü Suzanne Xie“Bugünden başlayarak herkes bu ayarları kullanabilir, böylece istenmeyen yanıtlar anlamlı görüşmelerin önüne geçmez. Bu ayarlar, bazı kişilerin kendilerini daha güvende hissetmesine yardımcı olur ve daha anlamlı konuşmalara yol açarken, aynı zamanda farklı bakış açılarını görmelerine de olanak tanıyacak” dedi.

Paylaşımları daha sağlıklı hale getirmek için bir dizi değişiklik üzerinde çalışan Twitter, bu özelliği de mayıs ayından bu yana test ediyordu. Şirket, bu özelliğin taciz içeren tweetleri azalttığını, insanların daha güvende hissettiğini gözlemlediklerini belirtiyor.

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