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Twitter, ofisinden kiraları ödeyemediği için tahliye ediliyor

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Twitter, Colorado'daki ofisinden ödenmemiş kira nedeniyle tahliye ediliyor. Şirketin temmuz ayı sonuna kadar boşaltılması gerektiğine karar verildi.
Twitter, ofisinden kiraları ödeyemediği için tahliye ediliyor

Twitter, Colorado ofisinden üç aylık ödenmemiş kira tutarının 75 bin doların üzerinde olması nedeniyle çıkarılıyor. Twitter’ın ofisi boşaltması için temmuz ayı sonuna kadar süre verdi.

İşten çıkarmalar, bazı ofislerinin kirasının ödenmemesi gibi haberlerle sık sık gündeme gelen Twitter, bu defa da Colorado ofisini boşaltmak zorunda kalıyor.

Elon Musk’ın satın almasından sonra ekonomik sorunlarıyla dikkat çeken şirket, ofis kiralarını bile düzgün ödeyemiyor.

The Denver Post’un haberine göre; bir yargıç 31 Mayıs’ta kolluk kuvvetlerine Twitter’ı Boulder, Colorado’daki 3401 Bluff Caddesi’nde yer alan ofisten atması için 49 günlük süre veren kararı imzaladı.

Şirketin bir zamanlar 65 bin metrekarelik ofiste 300 çalışanı vardı, ancak Musk’ın geçen ekim ayında şirketi satın almasının ardından yaptığı kapsamlı işten çıkarmalardan sonra hâlâ orada çalışan olup olmadığı bilinmiyor. Colorado Çalışma ve İstihdam Bakanlığı’na kasım ayında yapılan bildirime göre, geçen yıl Twitter, Boulder’da 87 çalışanı işten çıkardı ve 38 kişi de istifa etti.

Twitter ofisinin sahipleri, 12 Mayıs’ta şirket aleyhine ödenmemiş kira için şikayette bulundu.

Twitter, 2020’de ev sahibine ödeme yapmak için krediyi kullanarak 968 bin dolar değerinde bir akreditif sağladı. Ancak, kredi limiti birkaç ay önce bitti ve Twitter herhangi bir ek ödeme yapamadı.

Ayrıca yerel bir temizlik şirketi de sosyal medya sitesinin, sunulan hizmetler için yaklaşık 100 bin dolar tutarındaki faturalarını ödemediğini iddia etti.

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