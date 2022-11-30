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Twitter ve Apple arasındaki ipler gerildi… Elon Musk’ın uygulaması App Store’dan da kaldırılacak mı?

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Elon Musk satın aldığından beri Twitter'da sular durulmuyor. Kriz üstüne kriz yaratan Elon Musk, bu defa da düşen reklam gelirleri üzerine Apple'ı hedef aldı. Twitter'da görev almış eski bir yönetici Musk'ın bu hamlesini yorumladı.
Twitter ve Apple arasındaki ipler gerildi… Elon Musk’ın uygulaması App Store’dan da kaldırılacak mı?

44 milyar dolara satın alınan Twitter, yeni CEO’su Elon Musk’ın göreve geçmesiyle kriz üstüne kriz yaşıyor. Hatta bu krizler sırasında Twitter ofisi bile birkaç günlüğüne kapatıldı.

Son günlerde binlerce çalışanın işten çıkarılmasından sonra, daha önce yanlış bilgi, nefret söylemi içeren paylaşımları yüzünden engellenen tüm hesapların yeniden aktif hale getirilmesi Twitter ile ilgili endişeleri artırıyor. Platformun güvenilir bir ortam sağlamadığını düşünen pek çok reklamveren platformdan çekilme kararı alırken, Musk’ın hedefinde bir isim vardı. O da Apple…

Musk, bu hafta başında teknoloji devine adeta savaş açtı ve paylaştığı tweet’lerde Apple’ın sansürcü ve tekel olmakla suçladı. Apple’ın Twitter’daki reklam harcamalarını yavaşlattığını iddia eden Musk, Apple CEO’su Tim Cook’un Amerika’da ifade özgürlüğünden nefret edip etmediğini sorguladı.

TWITTER’IN APPLE’A İHTİYACI VAR

Musk ayrıca Apple’ın, Twitter’ın App Store’daki yerini tehdit ettiğini ancak nedeninin kendilerine söylenmediğini de belirtti.

Musk’ın bu öfkeli hamlesini, Twitter’ın eski yöneticisi yorumladı. Twitter’ın eski güvenlik başkanı Yoel Roth, “Twitter’ın Apple’a, Apple’ın Twitter’a ihtiyacı olduğundan çok daha fazla ihtiyacı var” dedi.

Roth, Twitter’ın App Store’dan yakında kaldırılması ihtimalinin zayıf olduğunu da belirtti:
“Apple’ın çok anlayışlı bir şirket olduğunu düşünüyorum; çok stratejikler. Bence birincil odak noktaları, müşterilerinin sevdiği ürünler geliştirmek. Apple’ın Twitter’ı App Store’dan kaldırması için gerçekten dramatik bir şeyin olması gerekir. Bence her iki taraf da bunun olmasını istemiyor.”

TÜM REKLAMVERENLERLE SORUN YAŞIYOR

Musk, Apple’a savaş ilan etse de aslında yaşanan sorun çok daha büyük. Twitter, reklam kayıplarında önemli bir düşüş görmeye devam ediyor.

Salı günü yayınlanan bir rapor, şirketin Elon Musk’ın devralmasının ardından reklamverenleri elinde tutmakta zorlanmasıyla Twitter reklam gelirlerinin düşmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Insider’ın haberine göre; bir Twitter gelir analisti, “Rezervasyonlarda önemli bir düşüş görüyoruz” dedi. Ayrıca, Twitter’ın reklam gelirinin yıldan yıla yüzde 15 düştüğünü ve haftalık rezervasyonların Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da yüzde 49 düştüğünü de paylaştı.

Eski bir Twitter yöneticisi de rakamları “felaket” olarak yorumladı.

Media Matters araştırma merkezine göre, Chevrolet, Ford ve Chipotle dahil olmak üzere Twitter’ın en iyi 100 reklamverenin yarısı platformda reklam vermeyi bıraktı.

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