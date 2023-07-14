Twitter'dan para kazanma dönemi başladı!

Twitter'ın içerik oluşturucuların etkileşim alan videolarından reklam gelirinin bir kısmını kullanıcılara ödemeye başladığı öne sürüldü.

Twitter Blue abonesi olan ve son 3 ayda her ay 5 milyondan fazla tweet gösterimi bulunan kullanıcıların reklam gelirlerinden ödeme alabileceği aktarıldı.

24 bin dolar kazandı iddiası

Yaklaşık 750 bin takipçisi bulunan yazar Brian Krassenstein, Twitter'ın kendisine 24 bin 305 dolarlık bir ödeme yaptığını iddia etti.

Ayrıca 230 bin takipçisi olan bir başka kullanıcı 2 bin 236 dolar kazandığını belirtirken, 1,7 milyon takipçisi olan siyasi yorumcu Benny Johnson, 9 bin 546 dolar kazandığını söyledi.

Hangi içeriklerden para kazanılamayacak?

Ancak paylaşılan içerik içinde cinsellik, suç teşkil eden davranışlar, şiddet, kumar, uyuşturucu veya alkol barındırıyorsa Twitter'ın bu tarz içeriklerden para kazanmaya izin vermeyeceği belirtildi.

Twitter, içerik oluşturuculara toplamda 5 milyon dolar öderken, şirket yakın zamanda Elon Musk'ın devralınması sırasında işten çıkarılan çalışanlarına ödenmemiş 500 milyon doların üzerinde kıdem çeki davası açtı. Twitter'ın ofislerinin kirasını da ödeyemediği vurgulandı.