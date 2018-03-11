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UBP 7 mevcut, 4 bağımsız belediye başkanına destek verecek

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UBP 7 mevcut, 4 bağımsız belediye başkanına destek verecek
UBP 7 mevcut, 4 bağımsız belediye başkanına destek verecek

24 Haziran tarihinde yapılması beklenen yerel seçimlerle ilgili partilerde çalışmalar hızlanıyor.

7 mevcut, 4 bağımsız belediye başkanına destek

UBP’de geçtiğimiz hafta toplanan Merkez Yönetim Kurulu, ikinci toplantısını Çarşamba günü yapacak. Toplantıda, belediye başkanlığı seçiminde her bölgede birden fazla aday olması masaya yatırılacak. Partide, başkan adayları için ‘yöntem’ belirlemeye çalışılıyor. Adayların üyeler tarafından mı,  yoksa Merkez Yönetim Kurulu’nun yoklama usulü ile mi belirleneceğine karar verilecek.

Girne, Çatalköy, Mağusa ve Alsancak’tan aday çıkarılmayacak

Bir yanda aday belirleme sürecine ilişkin çalışmalar sürerken, diğer yandan da UBP’nin Büyükkonuk dahil, Beyarmudu, Güzelyurt, Lapta, Vadili, Paşaköy, İskele’deki mevcut belediye başkanlarını destekleyeceği öğrenildi.

Öte yandan geçtiğimiz günkü MYK toplantısında; Girne, Mağusa, Çatalköy ve Alsancak’ta başkan adayı çıkarmaması, mevcut başkanların desteklenmesi yönünde karar aldığı da kaydedildi.

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