UBP Geçitkale adayı kim? Sürpriz aday olabilir...

Haziran ayında yapılacak yerel seçimlere doğru siyasal partiler de hareketlilik artıyor.

Ana muhalefet UBP bir çok yerde adayını belirlerken Geçitkale'de kafalar karışık.

Bir önceki seçimde aday olan ancak seçimi CTP'nin adayı Hasan Öztaş'a seçimi kaybeden Olsan Oran'ın bu kez bağımsız aday olmak istemesi UBP'yi Geçitkale'de karıştırdı.

Belediye Başkanlığı adaylığı için adı geçen bir diğer isim ise Geçitkale'nin tanınan simalarından Yaşar Özacar olduğu öğrenildi.

Ulusal Birlik Partisi'nin Parti Meclisi tüm bölgelerde UBP'li adaylarla yarışmak istemesinden dolayı ibre Yaşar Özacar'a döndüğü konuşuluyor.

Yaşar Özacar uzun süredir Belediye Başkanlığına adaylığını koyabileceği konuşulurken UBP'nin son olarak hangi kararı vereceği merak ediliyor.

Yaşar Özacar'ın UBP adayı olması durumunda Geçitkale'de iddialı bir yarış olacağı da söyleniyor.