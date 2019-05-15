UBP Genel Başkanı Tatar, TDP Başkanı Özyiğit ile görüştü

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları kapsamında Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) ziyaret ederek, genel başkan Cemal Özyiğit ile görüştü.

Görüşmeye Tatar’ın yanı sıra UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy, milletvekilleri Özdemir Berova, Dursun Oğuz ve Nazım Çavuşoğlu katılırken, TDP’den de Genel Sekreter Halil Hızal, milletvekili Zeki Çeler, MYK üyeleri Deniz Birinci ve Safiye Özaltıner görüşmede yer aldı.

ÖZYİĞİT

Görüşmeden sonra basına açıklama yapan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümeti bozanların hükümeti kurma sorumluluğu bulunduğunu söyleyerek, konuşulmakta olan bir hükümet formülü bulunduğunu, bir an önce hükümetin kurulması gerektiğini belirtti.

Özyiğit, toplumun kaybedecek zamanı olmadığını, acil çözüm bekleyen sorunlar bulunduğunu, toplantıda UBP heyetine bunları aktardıklarını kaydetti.

Özyiğit, UBP heyeti ile kahve içip sohbet ederek, başarı dilediklerini söyledi.

TATAR



UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da, demokrasi kültürü ve anlayışı çerçevesinde siyasi partilerle gerçekleştirilen görüşmelerin ve partilerin birbirleriyle kaynaşmasının demokrasinin bir güzelliği olduğunu ifade etti.

Tatar, hükümet kurma çalışmalarına yönelik üç alternatif bulunduğunu söyleyerek bunları; UBP - CTP, UBP - HP veya bir seçim hükümeti kurarak erken seçime gitme olarak açıkladı. Tatar, erken seçime gidilecekse, TDP’nin de erken seçim hükümeti içinde olabileceğini söyledi.

Erken seçime gidilecekse, Cumhuriyet Meclisi kapanmadan Seçim Yasası’nın değiştirilmesi gerekeceğini dile getiren Tatar, içinde bulunulan koşullarda hükümet boşluğunun devam ettirilemeyeceğini, sorumluluk bilinciyle uzlaşıya varılmasının en doğrusu olacağını kaydetti.

Partilerle temasta olmanın önemine işaret eden Tatar, “KKTC halkı için en iyisini yapmak hepimizin görevidir” dedi.

Tatar’ın ardından yeniden söz alan Özyiğit, erken seçim hükümetinde olacakları şeklinde bir taahhüt içine girmediklerini, böyle bir alternatifin ortaya çıkması halinde değerlendirileceğini, öyle bir gündemleri bulunmadığını söyledi.