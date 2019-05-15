  • BIST 87.637
  • Altın 250,049
  • Dolar 6,0169
  • Euro 6,7343
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

UBP Genel Başkanı Tatar, TDP Başkanı Özyiğit ile görüştü

» »
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları kapsamında Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) ziyaret ederek, genel başkan Cemal Özyiğit ile görüştü.
UBP Genel Başkanı Tatar, TDP Başkanı Özyiğit ile görüştü

Görüşmeye Tatar’ın yanı sıra UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy, milletvekilleri Özdemir Berova, Dursun Oğuz ve Nazım Çavuşoğlu katılırken, TDP’den de Genel Sekreter Halil Hızal, milletvekili Zeki Çeler, MYK üyeleri Deniz Birinci ve Safiye Özaltıner görüşmede yer aldı.

ÖZYİĞİT

Görüşmeden sonra basına açıklama yapan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümeti bozanların hükümeti kurma sorumluluğu bulunduğunu söyleyerek, konuşulmakta olan bir hükümet formülü bulunduğunu, bir an önce hükümetin kurulması gerektiğini belirtti.

Özyiğit, toplumun kaybedecek zamanı olmadığını, acil çözüm bekleyen sorunlar bulunduğunu, toplantıda UBP heyetine bunları aktardıklarını kaydetti. 
Özyiğit, UBP heyeti ile kahve içip sohbet ederek, başarı dilediklerini söyledi. 

TATAR 
 

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da, demokrasi kültürü ve anlayışı çerçevesinde siyasi partilerle gerçekleştirilen görüşmelerin ve partilerin birbirleriyle kaynaşmasının demokrasinin bir güzelliği olduğunu ifade etti.

Tatar, hükümet kurma çalışmalarına yönelik üç alternatif bulunduğunu söyleyerek bunları; UBP - CTP, UBP - HP veya bir seçim hükümeti kurarak erken seçime gitme olarak açıkladı. Tatar, erken seçime gidilecekse, TDP’nin de erken seçim hükümeti içinde olabileceğini söyledi.

Erken seçime gidilecekse, Cumhuriyet Meclisi kapanmadan Seçim Yasası’nın değiştirilmesi gerekeceğini dile getiren Tatar, içinde bulunulan koşullarda hükümet boşluğunun devam ettirilemeyeceğini, sorumluluk bilinciyle uzlaşıya varılmasının en doğrusu olacağını kaydetti.

Partilerle temasta olmanın önemine işaret eden Tatar, “KKTC halkı için en iyisini yapmak hepimizin görevidir” dedi.
Tatar’ın ardından yeniden söz alan Özyiğit, erken seçim hükümetinde olacakları şeklinde bir taahhüt içine girmediklerini, böyle bir alternatifin ortaya çıkması halinde değerlendirileceğini, öyle bir gündemleri bulunmadığını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mülteci Hakları Derneği’nden kınama16 Mayıs 2019 Perşembe 14:23
  • Sennaroğlu açıklama yaptı! haberler gerçek dışı dedi Tarım ile ilgili sorular sordu!16 Mayıs 2019 Perşembe 14:21
  • “Kuzey Kıbrıs’ta Mesleki Eğitim ve İşgücü Piyasasına Yönelik Hayat Boyu Öğrenim Projesi”nin açılış etkinliği yarın16 Mayıs 2019 Perşembe 14:02
  • Yeniboğaziçi Belediyesi ‘Kıbrıs’ta Engelli Olmak’ isimli söyleşi düzenliyor16 Mayıs 2019 Perşembe 14:00
  • Çeler: Bakanlık döneminde gurur verici icraatlar yapmayı başardık16 Mayıs 2019 Perşembe 13:39
  • Ahmet Sennaroğlu İskele'den Bakan Yasemin Öztürk olsun16 Mayıs 2019 Perşembe 13:11
  • Günün önemli haberleri ücretsiz olarak artık telefonunuzda? Yoksa,siz halen ücret mi ödüyorsunuz?16 Mayıs 2019 Perşembe 12:34
  • Kavga hastanede bitti16 Mayıs 2019 Perşembe 12:13
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor16 Mayıs 2019 Perşembe 12:10
  • HP Parti Meclisi bu akşam toplanıyor, gündem hükümet kurulması16 Mayıs 2019 Perşembe 11:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti