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UBP Girne Milletvekili Üstel'den Muratağa, Atlılar, Sandallar Ve Taşkent Şehitleri İçin Mesaj

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Ünal Üstel, 1974’te, Barış Harekatı’nın İkinci safhasının başlamasının ardından Rumlar tarafından Muratağa, Atlılar, Sandallar ve Taşkent’te katledilen şehitleri rahmetle andı.
UBP Girne Milletvekili Üstel'den Muratağa, Atlılar, Sandallar Ve Taşkent Şehitleri İçin Mesaj

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Ünal Üstel, 1974’te, Barış Harekatı’nın İkinci safhasının başlamasının ardından Rumlar tarafından Muratağa, Atlılar, Sandallar ve Taşkent’te katledilen şehitleri rahmetle  andı.

Muratağa, Atlılar, Sandallar ve Taşkent şehitlerini anma yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Üstel, Kıbrıs Türkü’nün yaşadıklarının, geleceğe dönük adımların daha güvenli, gelecek nesli tehdit edemeyecek unsurlar içermesi için hafızalarda bulunması gereken yaşanmışlıklar olduğunu belirtti.

Üstel, “Geçmişi unutmadan, bizden sonraki neslin bunları bilerek sağlam adımlarla ileriye yürümesi için bu günlerin hatırlanması, anlatılması ve anılması çok önemlidir. Bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizin huzurunda Allah’tan rahmet diler, manevi hatıraları önünde saygı ile eğiliriz. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı” dedi.

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