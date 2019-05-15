UBP-HP görüşmesi başladı...
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'ın hükümet kurma görevini aldıktan sonra bugün siyasi partilere ziyaretler yapıyor.
Tatar bu gün ilk önce CTP'yi ziyaret etti.
Saat 11 itibarı ile Tatar başkanlığındaki heyet ile Özersay başkanlığındaki HP heyeti görüşmesi başladı.
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'a UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy, Özdemir Berova, Nazım Çavuşoğlu ile Dursun Oğuz eşlik etti.
HP heyetinde Genel Başkan Kudret Özersay dışında, Genel Sekreter Yenal Senin, Milletvekili Hasan Topal ile PM üyesi Ayse Onar yer alıyor.
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