UBP-HP'den münhalsiz sınavsız iki istihdam daha!

UBP-HP'den münhalisz sınavsız iki istihdam!

UBP-HP hükümetinin yine münhalsiz sınavsız iki istihtam yaptığı ortaya çıktı.

Ahmet Savaşan 18 Eylül 2019 tarihinde E.T. (K-I)459-2019 Bakanlar Kurulu kararı ile sözleşmeli oalrak develete istihdam edildi.

Diğer yandan Naim Pınar da 9 Temmuz 2019 tarih ve E.T.(K-I)161-2019 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile devlete sözleşmeli olarak istihdam edildi.

8 ocak 2018 tarihinde yapoılan Erken Milletvekilliği genel Seçimlerinde Ahmet Savaşan UBP'den Naim Pınar ise HP'den milletvekili adayı olmuşlardı.