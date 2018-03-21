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UBP hükümetten gidince dikkatini çekti...

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UBP hükümetten gidince dikkatini çekti...
UBP hükümetten gidince dikkatini çekti...

UBP Milletvekili Hasan Taçoy da, Kamu Hizmeti Komisyonu bütçesi ile ilgili kendilerine komitede aktarılanları konuşacaklarını belirterek, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun performansa dayalı bir puanlamayla terfi sistemi uygulandığını ifade etti. 

Personel Dairesi’nin, Kamu Hizmeti Komisyonu ile birlikte çalışmasının önemine işaret eden Taçoy, son dönemlerde yapılan düzenlemelerle, Kamu Hizmeti Komisyonu’na güvenilirliğin arttığını ve soruların dışarıya sızdırılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.   

Bürokrasiye olan güvenini tekrarlayan Taçoy, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bir an önce ölçme ve değerlendirme uzmana ihtiyacı olduğunu kaydetti.  

Taçoy, kamuda bazı daireler hariç, birçok müdür muavinliği kadrosunun açık olduğunu belirtti.

“İŞE GİTMEYENLER VAR… BAKANKEN DEFALARCA TEFTİŞ YAPILMASINI İSTEDİM ANCAK…”

İşe gitmeyen kamu personeli bulunduğunu belirten Taçoy, bakanlık yaptığı dönemde defalarca teftiş yapılmasını istediğini ancak yeterli personel olmadığı için bu kontrolleri yaptıramadığını anlattı.

“İŞE GİTMEYENLER MÜŞAVİRLERDEN DAHA ÖNEMLİ BİR KONU”

Esas bakılması gereken noktanın işe gitmeyen insanların denetlenmesi olduğunu ifade eden Taçoy, bu konunun müşavirlik konusundan daha önemli ve gerekli olduğunu kaydetti. 

Kamu Yasası’nın tekrardan, sil baştan yapılması gerektiğini ifade eden Taçoy, bunun müşavirlik müessesesi için düşünülen hiyerarşik bozuk yapıdan daha iyi bir iş olacağını, müşavirlik sisteminde düşünülen değişiklikten kaynaklanacak bazı sıkıntıların olmaması için yasanın yeniden ele alınmasını önerdi.

Geçici işçi konusundaki sorunlara da değinen Hasan Taçoy, devlette hizmet veren özelleştirmeden gelen kişilerin görev, yetki ve sorumlulukları olmaması nedeniyle önlerinin açılamadığını, bunun da motivasyonlarını etkilediğini vurguladı. 

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